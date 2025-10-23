Expertos en vacunas advierten: "Hay fragilidad máxima. Cualquier debilitamiento de las coberturas se traduce en brotes"

La AEV celebra en Valladolid su XII Simposio con la presencia de expertos en vacunología de toda España

La Feria de Valladolid ha acogido este jueves, 23 de octubre, el XII Simposio de la Asociación Española de Vacunología (AEV), donde expertos en la materia han advertido de que, aunque hay una situación de control en nuestro país, existe una "fragilidad máxima". "Cualquier debilitamiento de las coberturas vacunales se traduce casi de inmediato en brotes", ha apuntado durante su ponencia David Moreno, director del Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía, sobre la oleada de sarampión en Europa.

El auge de esta enfermedad y la poliomielitis en Europa ha sido uno de los temas centrales de las ponencias de este simposio, que conmemora el 50 aniversario de la implantación del calendario vacunal en España y los 25 años de la creación de la asociación.

En este contexto, Moreno ha apuntado que nuestro país es "libre de transmisión endémica", pero ha asegurado que el "riesgo de rebrotes (de sarampión) es absolutamente real". "Un caso importado en un barrio o colegio con coberturas insuficientes es suficiente para desencadenar un brote", ha zanjado el especialista.

Por otro lado, el pediatra y presidente del Comité Científico del XII Simposio de la AEV, José Antonio Navarro, ha precisado ante los medios que el sarampión estaba "bastante controlado", pero se están viendo "repuntes que son preocupantes en países de la UE" y de "baja renta". No obstante, ha apuntado que "afortunadamente el impacto en España, debido a la gran cobertura que se alcanza de vacunación, ha sido muy limitado".

Sobre la poliomielitis, el doctor José Antonio Navarro ha asegurado que "sigue habiendo casos" y ha llamado a estar atentos a la evolución epidemiológico debido a las "políticas en cuestión migratoria en España".

Oleada antivacunas

"Nuestro sistema es mucho más sólido, pero es verdad que no hay que relajar porque esa solidez se puede volver en tu contra en cualquier momento". El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez, ha lanzado este jueves esta advertencia en Valladolid sobre los retrocesos en las políticas sanitarias por una oleada antivacunas.

Durante la celebración del XII Simposio de la AEV que se celebra en la Feria de Valladolid, Pérez ha avisado ante los medios de comunicación de la situación en Italia, "el país más próximo desde el punto de vista cultural a España", donde se han incorporado dos asesores antivacunas en el Comité Nacional.

Unido también a las políticas antivacunas en Estados Unidos, el también médico especialista en medicina preventiva ha resaltado que en España la "clave" está en que el sistema es más fuerte a este respecto, pero ha llamado a "no relajar" en este sentido.

Sobre esta cuestión y sobre el auge de los antivacunas al otro lado del océano Atlántico, el pediatra y presidente del Comité Científico del XII Simposio de la AEV, José Antonio Navarro, ha relatado que en EEUU se ha producido una "pérdida parcial de credibilidad" por parte de los poderes políticos, en referencia al trumpismo, al sistema sanitario.

Pero, al igual que Pérez, Navarro ha destacado que tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han incidido en que "tenemos unos sistemas muy sólidos, muy bien consolidados y con una gran confianza de la población", aunque ha reconocido que "todo podría ocurrir".

En cualquier caso, ha subrayado que el Centro Europeo de Control de Enfermedades y todos los países de la Unión Europea (UE) han coincidido en que "la situación de España es muy distinta" a la de otros países con conatos antivacunas.

Evitan un millón de enfermedades

Desde la implantación del calendario vacunal en España ahora hace medio siglo, Jaime Pérez ha explicado que las vacunas han prevenido "al menos un millón de enfermedades" en nuestro país, incluso a pesar de que es una "infraestimación" porque no se cuentan los datos de gripe y rotavirus, de reciente incorporación estos últimos.

Uniéndolo al tema del sarampión, Navarro ha recordado que en los años 80 los casos alcanzaban a entre 300.000 y 400.000 personas, mientras que ahora "hemos tenido algún caso".

"El cambio es espectacular. Hace años que no tenemos casos de difteria, cólera o que la meningitis bacteriana prácticamente no hace nada. El descenso de enfermedades por vacunación ha sido vacunal", ha celebrado.

IA y vacunas

Con un carácter completamente general, el simposio también ha servido para abordar la incidencia de la inteligencia artificial en las vacunas. En este sentido, Pérez ha explicado que esta nueva tecnología juega un papel importante en "varias cosas".

La primera de ellas es que ayuda a descargar el trabajo a los profesionales sanitarios en los sistemas de captación de personas para la vacunación. "Hay un proyecto que actualmente está liderando La Rioja en el que a través de sistemas de Chat Bot de IA llama a todas las personas para la vacunación y está teniendo un éxito importante", ha apuntado.

Además, se ha referido a otros proyectos en los que la IA "puede ayudar a muchos sanitarios" que no están íntimamente relacionados con la vacunología en el día a día. Esto puede permitir que algunos médicos "puedan tener consejo para saber qué vacunas corresponden a un paciente en función de su historia clínica y vacunas previas".