Muere una joven tras precipitarse desde un cuarto piso en Valladolid

Calle de las Eras en Valladolid Fotografía: Google Maps

Una joven ha fallecido en la mañana de este lunes, 20 de octubre, tras precipitarse desde un cuarto piso en Valladolid, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Policía Nacional.

El suceso ha tenido lugar a las 8:45 de la mañana en la calle de las Eras de Valladolid, en el barrio de Huerta del Rey de la ciudad del Pisuerga.

Tras recibir el aviso de lo ocurrido, hasta el lugar acudieron efectivos sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven, y también agentes de la Policía Nacional.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid aseguran que “no hay indicios de criminalidad” tras el fatal suceso.

Además, la Policía Nacional investiga lo ocurrido, pero “todas las hipótesis apuntan al suicidio”.

Un fatal suceso que ha conmocionado al barrio vallisoletano.