Detenidos siete ultras, dos de Valladolid, tras los incidentes violentos con policías heridos en el Real Oviedo-Mirandés

Jugadores del Mirandés y el Real Oviedo antes del choque del playoff

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un total de siete personas e identificado a otras tres, por su presunta participación en los incidentes violentos previos al encuentro entre el Real Oviedo y el Club Deportivo Mirandés, durante el play-off de ascenso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de junio de 2025 en Oviedo, donde se celebraba el encuentro correspondiente al playo de ascenso a Primera División, en el Carlos Tartiere.

Como ha informado la Policía Nacional, de los detenidos, cuatro son de Oviedo, uno es de Madrid y llama la atención que otros dos son de Valladolid.

Durante el corteo al autobús del Real Oviedo

Los incidentes violentos tuvieron lugar con ocasión del denominado corteo. Un recibimiento que los aficionados locales establecen habitualmente a la llegada al campo de fútbol del autobús oviedista.

En un momento del trayecto, ya próximo al estadio, un grupo de seguidores vinculados al grupo de animación ultra oviedista que lleva el nombre de ‘Symmachiarii’, trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos contundentes, entre ellos, botellas de vidrio, contra los funcionarios policiales.

El acometimiento de estos radicales provocó que dos miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) sufrieran lesiones.

Investigación

La investigación, realizada por la Brigada Provincial de Información de Oviedo ha contado con el apoyo de Brigadas de Información de Valladolid y Madrid, siendo coordinadas por la Comisaría General de Información.

Los vallisoletanos detenidos son miembros del grupo ultra ‘Valladolid 1984’, hermanados con los ‘Simmachiarii’, los cuales se habían desplazado desde la capital castellana para asistir al encuentro de fútbol.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Además, todos los identificados fueron propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros por las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

Actuaciones desde Valladolid

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid ha añadido que, en el marco de la investigación instruida por la Comisaría General de Información, se solicitó la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Valladolid para la localización y toma de declaración identificadas, con domicilio en esta ciudad.

Los agentes de esta Brigada llevaron a cabo las gestiones pertinentes para proceder a la localización de los implicados, quienes figuran como encartados en el procedimiento en curso.

A los tres se les ha propuesto para sanción administrativa por una posible infracción de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Las correspondientes actas han sido confeccionadas y serán remitidas a la Delegación del Gobierno en Asturias, a la que se ha informado de la existencia de un procedimiento judicial abierto.

Como resultado de las diligencias practicadas, se procedió a la detención de dos de los implicados como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos. El tercer varón fue investigado en calidad de no detenido.

Una vez oídos en declaración, y no existiendo más gestiones pendientes, las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Valladolid en funciones de Guardia, con copia al Juzgado de Instrucción núm. 2 de Oviedo. Los detenidos fueron puestos en libertad.