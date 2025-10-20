Un menor de 15 años y su madre agreden a una anciana en la cabeza en La Victoria: sangraba y fue hospitalizada

El Servicio de Emergencias recibía, a las 18:41 horas de este domingo 19 de octubre, una llamada que alertaba de una agresión en la Plaza de la Solidaridad, en el barrio de La Victoria de Valladolid, a una mujer de 76 años, como han informado fuentes del 112 en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Servicio de Emergencias dio rápidamente aviso de lo ocurrido tanto a la Policía Local de Valladolid, como a Policía Nacional, y también a miembros de Sacyl que acudieron al lugar de los hechos.

Fuentes policiales han explicado a este periódico que los protagonistas de la agresión son un menor de 15 años (nacido en 2010) y su madre que propinaron puñetazos a la mujer en la cabeza que acabó cayendo al suelo.

La agredida, como confirman las mismas fuentes, sangraba por una zona cercana al oído y tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico de Valladolid.

Los hechos están siendo investigados por los agentes y no hay detenidos hasta el momento.