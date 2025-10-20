Adjudicadas las obras para el nuevo y moderno centro de vida activa en Valladolid: "Apostamos por nuestros mayores"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha comparecido en rueda de prensa en la mañana de este lunes, 20 de octubre para explicar varios acuerdos de la Junta de Gobierno que “beneficiarán a los mayores” y darán un impulso a los centros de vida activa de Valladolid.

Una Junta de Gobierno que ha dado luz verde a tres actuaciones clave para modernizar la red municipal de estos centros, dentro de la estrategia de promoción del envejecimiento activo, la cohesión social y la modernización urbana.

Todo en inversiones que suman más de 3,3 millones de euros, y que van a permitir la rehabilitación integral del edificio de la antigua Escuela de Arte de la calle Leopoldo Cano que albergará el Centro de Vida Activa Zona Centro, la ampliación del Centro de Vida Activa Arca Real y la sustitución de la cubierta del Centro de Vida Activa Zona Este.

“Son tres actuaciones importantísimas que dan respuesta y satisfacción a las necesidades de nuestros mayores. Apostamos por nuestros mayores”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, en declaraciones a los medios.

El nuevo Centro de Vida Activa de la Zona Centro

El primer edil ha señalado que se han adjudicado las obras de rehabilitación energética, reforma y actualización del edificio de la Antigua Escuela de Arte, situado en la calle Leopoldo Cano, 20 a la UTE Inmeva Infraestructuras S.L-Obras Hergon, por un importe de 2.687.746 euros, IVA incluido y con mejoras por valor de 152.038 euros.

El proyecto, redactado por Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Siglo XXI, contempla una intervención integral de las plantas baja, primera y sótano que quiere mejorar la accesibilidad y también la eficiencia energética y la funcionalidad del inmueble sin uso en la actualidad.

Entre las principales actuaciones se contemplan la creación de una unidad de atención social con salas de convivencia, talleres, aulas de actividad física y también espacios multiusos.

Además de la implantación de dos unidades de estancia diurnas con capacidad para 30 personas y mejoras de accesibilidad universal con la instalación de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas.

Además, se pretende construir en el lugar un nuevo vestíbulo de acceso a cota de calle y habilitación de aparcamiento accesible para transporte de usuarios.

“Las obras se desarrollarán en dos fases. La primera con una duración de 10 meses que comenzará en diciembre de 2025 y finalizará en septiembre de 2026. La segunda a lo largo de 2027. El centro se pondrá en marcha tras la finalización de la primera fase en el primer trimestre de 2027”, ha apuntado Jesús Julio Carnero.

Ampliación del Centro de Vida Activa de Arca Real

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado también la adjudicación de las obras para la ampliación del Centro de Vida Activa Arca Real a la empresa Haral 12 Servicios y Obras SL por un importe de 426.067 euros, IVA incluido.

El proyecto ha sido elaborado por el Servicio de Arquitectura y Vivienda Municipal y contempla la adaptación de un local anexo al actual centro, en la calle Arca Real número 42 con una superficie de unos 474 metros cuadrados.

“Se pretende crear tres nuevas aulas, un almacén, aseos adaptados y un distribuidor que mejorará la circulación anterior”, ha señalado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha explicado que la obra “está prevista que comience en noviembre de 2025 y finalice en abrir de 2026” ante la “necesidad de ampliar las instalaciones ante la creciente demanda de actividades por parte de los usuarios del barrio”.

Sustitución de la cubierta del Centro de Vida Activa Zona Este

Se ha aprobado también, en Junta de Gobierno, la adjudicación de la obra de sustitución de la cubierta del Centro de Vida Activa Zona Este que se ubica en la Plaza del Biólogo José Antonio Valverde, número 1, a la empresa Haral 12 Servicios y Obras SL, por un importe de 256.631 euros, con IVA incluido.

El proyecto ha sido redactado por Álvarez y Mateo Arquitectos SLP, y “tiene el objetivo de resolver los problemas de filtraciones que afectan al edificio desde el año 2019. Mediante la instalación de una cubierta metálica a cuatro aguas con pendientes del 10%, canalones de mayor sección y gárgolas adicionales para mejorar la evacuación de aguas pluviales”.

El alcalde de Valladolid ha informado de que “la intervención afectará a una superficie de 1.120 metros cuadrados” y que “se ejecutará entre noviembre de 2025 y enero de 2026, garantizando la estanqueidad y confort de los usuarios del centro.

Otras dos actuaciones

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también en la mañana de este lunes el inicio de la contratación de la obra, cuya ejecución está prevista entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en la nueva cubierta y los equipos de climatización del Centro Cívico Zona Este en el barrio de Pajarillos.

Incluye la renovación de sus cuatro climatizadoras por un importe que, como ha señalado el alcalde de Valladolid, se fija en un importe de 713.224 euros.

Además, el primer edil ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aceptado hoy, en el marco de una manifestación de interés, la cesión del Ejecutivo regional de tres camiones eléctricos con caja carrozada y contenedores para las distintas fracciones de residuos y los correspondientes puntos de recarga para los vehículos.

Tres puntos limpios móviles por valor de 811.056 euros que serán subvencionados por la Junta de Castilla y León.