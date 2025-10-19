VÍDEO | El Halloween más divertido y familiar llega al Castillo Encantado de Trigueros con increíbles espectáculos

El Halloween más divertido y familiar se vive en un pequeño pueblo de Valladolid. La localidad vallisoletana de Trigueros del Valle se ha convertido un año más en un punto de atracción fundamental para todos aquellos que deseen disfrutar de una experiencia única con una impresionante exposición en una fortaleza del siglo XV, el conocido como Castillo Encantado de Trigueros, que este año, además, alberga importantes novedades.

Este municipio vallisoletano, que cuenta con una población 322 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), brilla por su imponente fortaleza que es visitada, cada fin de semana, por cientos de personas, una afluencia que se dispara en el mes de octubre. Este viernes, día 19, dio el pistoletazo de salida la nueva exposición de Halloween, acompañada de un grupo de actores que hará las delicias de pequeños y mayores, y que se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre.

El Castillo Encantado de Trigueros ofrece un sinfín de atracciones, con ese grupo de actores caracterizados como personajes de Bettlejuice, Harry Potter o la Familia Addams, que atienden a los visitantes en cada sala de la fortaleza, y con sus increíbles exposiciones, que permiten recorrer obras audiovisuales de primer orden como Juego de Tronos, la propia Harry Potter, los clásicos filmes de Disney o las películas de superhéroes de Marvel.

Espectaculares son también su laboratorio de pócimas, el terrorífico cementerio y la posibilidad de subir a la torre, con sus pasadizos secretos, y recorrer las almenas de la fortaleza pudiendo deleitarse con unas vistas inmejorables. El Castillo Encantado de Trigueros se ha convertido en un atractivo turístico de primer orden no solo para el municipio, sino a nivel provincial e incluso autonómico, y este fin de semana más de 1.000 personas ya se han acercado a disfrutar de una experiencia inolvidable para toda la familia.

Durante estos tres fines de semana, el Castillo Encantado de Trigueros abrirá los viernes en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Una novedosa actuación

El alcalde de Trigueros del Valle, Pedro Pérez, destaca, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, como novedad principal de la edición de Halloween de este año el grupo de actores procedente de Burgos que va a amenizar la exposición los tres fines de semana.

"Van a ser los guías y los que van a explicar a las familias la exposición. En cada sala va a haber un personaje y fuera va a haber otro personaje que es el que les recibe. Creemos que cuanta más actuación haya y más dinámico sea será mucho más entretenido para la gente", afirma.

El regidor del municipio subraya que cada uno de esos actores estará caracterizado con un personaje relacionado con películas de Halloween, desde Bettlejuice hasta la Familia Addams, y apunta que la edición de 2025 contará con "bastantes sorpresas además de la exposición habitual".

"Ya nos acompañaron el año pasado un fin de semana, a la gente le gustó mucho y este año les vamos a traer tres fines de semana consecutivos", comenta.

Halloween, el punto álgido

Pérez destaca que Halloween es "un momento álgido" para el pueblo. "Trabajamos muy bien, la gente le ha cogido bastante cariño y tiene bastante aceptación. La gente se suele animar y viene a visitarnos y estamos trabajando muy bien", señala.

Y pone como ejemplo de esa aceptación el hecho de que el último fin de semana, desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, se ven obligados a recurrir a Protección Civil para que "regule un poco el tráfico". "Si no se genera un caos tanto de tráfico como de colas en el castillo. Ese fin de semana vienen unas 2.000 o 3.000 personas", afirma.

Durante estos fines de semana, según señala el alcalde, van a estar fusionadas la exposición habitual, la del Castillo Encantado, con una serie de personajes relacionados con Halloween y recuerda que lo que se ofrece en el municipio es un terror "divertido y familiar".

"Lo que no queremos es que nadie pase miedo porque nos visitan muchos niños y no queremos que nadie lo pase mal, es un terror simpático. Nadie se va a ir de allí llorando ni se va a asustar, lo que queremos es proponer un Halloween diferente y muy orientado a los niños, para todos los públicos, más divertido y entretenido", afirma.

Pérez hace hincapié en que el Castillo recibe entre 65.000 y 70.000 visitantes al año y que el punto álgido de esa afluencia se encuentra en las fechas de Halloween. "Es cuando a más gente le gusta ir, es un atractivo turístico muy importante y todo gracias a la imaginación de Juan Villa", apunta, reconociendo la labor del escultor vallisoletano autor de la exposición.

Otros atractivos de Trigueros

El alcalde de Trigueros del Valle hace hincapié en que la localidad ofrece una gran variedad de posibilidades para aquellos visitantes que se acerquen durante estos tres fines de semana, o en cualquier otro momento del año, al municipio.

"Trigueros es un pueblo con un trazado medieval, prácticamente todo construido en piedra, de los pocos pueblos castellanos que se conservan y que no tiene construcciones modernas. Tenemos elementos que nos diferencian mucho de otras localidades, es un pueblo muy atractivo para visitar", afirma.

Pérez destaca las impresionantes casas-cueva, que son "las únicas municipales de la provincia", y su bodega municipal, que se puede visitar. "Tenemos otra bodega privada que también ofrece degustaciones de vino y pinchos, Tovar Bodegas, tenemos un restaurante y un bar tradicional, la verdad que es un pueblo que merece la pena visitar", apunta.

Y anima a todo el mundo a que se acerque durante los próximos fines de semana a disfrutar de la increíble experiencia de vivir Halloween en una fortaleza del siglo XV. "Cualquiera que quiera visitar Trigueros y nuestro Castillo Encantado va a salir con una sonrisa en los labios y se lo va a pasar genial. Es una experiencia inolvidable", zanja Pérez. Una posibilidad única de disfrutar del terror más divertido y familiar en este histórico pueblo vallisoletano.