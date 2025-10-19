"Es el reflejo vivo de nuestra identidad": Zaratán se llena de música, tradición y color en el encuentro de folclore

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar en el Encuentro Provincial de Folclore

Zaratán ha acogido esta mañana la XXVI edición del Encuentro Provincial de Folclore, organizado por la Diputación de Valladolid.

Una jornada especial en la que han participado 26 grupos de danza, 6 de paloteo y 7 de dulzaina, llenando las calles de Zaratán de música, color y tradición.

Una cita con nuestras raíces, con los sonidos que nos unen y las danzas que nos recuerdan de dónde venimos.

El presidente Conrado Íscar ha expresado que esta cita “es el reflejo vivo de nuestra identidad, del esfuerzo de quienes, generación tras generación, han sabido mantener encendida la llama del folclore vallisoletano”.

Por otro lado, ha puesto de manifiesto la importancia de que las administraciones públicas trabajen "positivamente apoyando la investigación, la recuperación y la transmisión de la cultura tradicional y del folclore".

En este sentido, Íscar ha expresado que desde la institución provincial mantienen su "apoyo y colaboración con la función que desarrollan, bien con la convocatoria de ayudas dirigidas a las asociaciones que sostienen o son titulares de grupos de danza tradicional castellana, o con la organización de eventos y encuentros como este".

El presidente de la Diputación de Valladolid finalizaba asegurando que "cada jota, cada paloteo, cada traje tradicional habla de orgullo, de pertenencia y de la fuerza de una cultura compartida". Un encuentro que, sin duda, ya se ha convertido en una tradición y una muestra viva de lo que significa Valladolid y su folclore.