Valladolid estrena un nuevo espacio verde que homenajea al meteorólogo Rico y Sinobas: "Naturaleza y ciencia se unen"

El Ayuntamiento ha rendido homenaje a Manuel Rico y Sinobas, destacado científico y pionero de la meteorología en España, con la inauguración de un nuevo espacio verde que lleva el nombre de uno de los científicos vallisoletanos más relevantes del siglo XIX.

El parque se encuentra en la confluencia de la Avenida del Real Valladolid con las calles Profesor Adolfo Miaja de la Muela y Padre Llanos, junto a la sede de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Castilla y León, en la calle Orión, 1. Esta ubicación, próxima a la principal institución de referencia en materia meteorológica, refuerza el simbolismo del homenaje y su vinculación con la ciencia y la observación del clima.

Durante el acto inaugural, el alcalde Jesús Julio Carnero ha subrayado que con esta iniciativa “Valladolid rinde tributo a uno de sus hijos más ilustres. Manuel Rico y Sinobas no sólo fue un pionero de la meteorología en España, sino también un ejemplo de cómo la ciencia y el conocimiento pueden servir al progreso de toda la sociedad. Queremos que este espacio verde recuerde a las generaciones futuras la importancia de la investigación y del compromiso con el bien común”.

En este sentido, Carnero también ha señalado que “con este parque, Valladolid reconoce la importancia del conocimiento y de quienes dedicaron su vida a comprender mejor el mundo que nos rodea. Este espacio verde será, además, un lugar de encuentro para la ciudadanía, en el que naturaleza, ciencia e historia se unen para rendir homenaje a un referente del saber y del progreso”.

El regidor ha estado acompañado por representantes de la AEMET, de la Universidad de Valladolid, miembros de la comunidad científica, así como por asociaciones de aficionados a la meteorología, que han querido unirse a este reconocimiento.

La inauguración del nuevo parque coincide con la celebración del I Congreso Sinobas de Aficionados a la Meteorología, que tiene lugar hoy y mañana en la Sala de Exposiciones Municipales de San Benito.