Antonio Banderas desvela los motivos por los que Stella se casa en Valladolid: "Ha sido muy emocionante, muy bonito"

Antonio Banderas atendiendo a los medios tras el 'sí, quiero' de su hija Stella Telecinco

Todos los ojos están puestos en el enlace entre Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y el empresario estadounidense Alex Gruszynski.

Un 'sí, quiero' que se está celebrando este sábado en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero y que está provocando una gran expectación mediática.

Son pocos los detalles que se conocen de la gran boda del año porque los recién casados han querido que la discreción sea la principal protagonista del enlace. Lo que ha llevado a prohibir teléfonos y firmar contratos de confidencialidad.

Uno de los autobuses que ha llevado a los invitados al enlace R.Valtero Ical

Desde hace días, algunos fans y curiosos se acercaban a la Abadía Retuerta Le Domaine para intentar ver a algunas de las grandes estrellas que se dan cita este sábado en un evento que reúne a más de 200 personas.

Sin embargo, era realmente complicado ver ningún detalle. Antonio Banderas ha querido romper el hermetismo y ha salido unos minutos a atender a los medios de comunicación y a brindar con ellos por este día tan especial.

"Ha sido muy bonito, muy emocionante y estamos muy contentos", afirmaba. Asimismo, recordaba que se conocen desde que tienen cuatro años, "es una relación muy larga, de 25 años" y ha confesado que "alguna lagrimilla ha habido".

Con mucha emoción y ganas de celebrar ha querido compartir el motivo de que Valladolid haya sido el lugar elegido para este enlace. Una decisión que ha sorprendido a muchos por el arraigo que tienen con Málaga.

"Yo había venido anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de Abadía Retuerta. Vinimos y me gustó mucho", explica.

Una historia que continúa dado que cuando Stella decidió casarse, se pusieron a repasar álbumes de fotos y "vio una iglesia, consagrada ya, que se construyó en el siglo XII, era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar en un sitio como este".

Por otro lado, ha asegurado que la joven tenía claro que quería darse el 'sí, quiero' en España y ha sido este espacio idílico lo que les ha llevado a elegir la Ribera del Duero como el lugar perfecto.

Si bien, Banderas también ha mencionado la "facilidad" que había de traer a 200 personas y el "alojarse sin dificultad".

Finalmente, el actor no ha querido marcharse sin agradecer la hospitalidad de Castilla y León y de los pueblos vallisoletanos: "Muchas gracias por lo bien que se han portado con nosotros y también a todo el personal de la Abadía".

Por otra parte, ha negado que Chris Martin, vocalista de Coldplay y expareja de su hermana Dakota Johnson, esté en la boda ni que sea el encargado de poner banda sonora al evento.