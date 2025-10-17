Miguel Delibes ya tiene su propia casa museo: "Al abrirla a la sociedad, Valladolid y CyL son hoy un poquito mejores"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, asisten a la inauguración de la Casa Delibes Rubén Cacho Ical

Exactamente 108 años después del nacimiento de Miguel Delibes, el 17 de octubre de 1920, y tras años de espera, reivindicaciones y reuniones, los recuerdos y la vida del célebre escritor vallisoletano se abren a toda la sociedad con la apertura de su primera casa museo.

En un acto al que han acudido numerosos miembros de la familia del escritor, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar y numerosos representantes institucionales se ha inaugurado este viernes la Casa Museo Miguel Delibes.

Se sitúa en la planta baja del Palacio del Licenciado Butrón, en la Plaza de Santa Brígida y con entrada a la exposición por la calle San Diego. "Al abrir la casa a la sociedad, Valladolid y Castilla y León son hoy un poquito mejores", ha destacado Miguel Delibes de Castro, hijo del escritor.

Alfonso Fernández Mañueco, Jesús Julio Carnero, Gonzalo Santonja y familia de Miguel Delibes observan los recuerdos del escritor en su nueva casa museo Rubén Cacho Ical

El espacio se divide en tres dimensiones. Una primera que muestra la "verdadera casa Delibes", que representa, con elementos, muebles y objetos originales cedidos por la familia, la última vivienda del escritor, de las cinco en las que residió.

"Su salón, su despacho, su dormitorio, su entorno más cotidiano, que refleja esa vida plena con notable intensidad", ha apuntado Mañueco.

Un segundo espacio que evoca la relación que Delibes tenía con la naturaleza y el medio rural. Dos aspectos que fueron seña de identidad en las obras del vallisoletano. "Pocos como él supieron reflejar en su obra, conectar con el alma de nuestra tierra y las personas que vivían en ella", ha añadido el presidente de la Junta.

Por último, el tercer espacio es un rincón dedicado en exclusiva al escritor y sus "criaturas, a su memoria, a su obra, a sus libros, documentos, fotografías, premios y otros objetos". "Fue un constante homenaje a nuestra lengua", ha ensalzado Mañueco.

La nueva Casa Museo de Miguel Delibes se presenta así como una oportunidad para observar el legado material y documental, los hitos más importantes de su vida personal, su trayectoria pública y sus personajes.

Durante el acto de presentación, Miguel Delibes de Castro, hijo del escritor y Ángeles de Castro, ha reconocido que la familia afronta esta etapa "cargada de ilusión, plenos de expectativas, pero también con incertidumbre".

Ha recordado las cinco viviendas en las que su padre residió, situando esta en el Palacio del Licenciado Butrón, donde también se ubica el Archivo General de Castilla y León, la "sexta casa de Delibes".

"Acababa de fallecer en 2010 cuando Juan Vicente Herrera (expresidente de la Junta) y Javier León de la Riva (exalcalde de Valladolid) nos advirtieron de que ni el difunto, ni el duelo, ni su legado era nuestro, sino que pertenecía a la sociedad", ha apuntado el hijo del escritor sobre los comienzos de esta idea de la Casa Museo que arrancó hace 15 años.

Sin embargo, la "profunda crisis" que atravesaba España y las distintas desavenencias administrativas han alargado el proceso hasta que hoy se ha hecho realidad, con el inicio de un nuevo intento hace dos años y medio a raíz de la entrada del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, al Gobierno regional, a quien ha agradecido que lo haya logrado "en tiempo récord".

Para Miguel Delibes de Castro, su padre "debe ser de todos", estando su casa a disposición de "todos los vallisoletanos, todos los castellanos y leoneses, todos los españoles y el resto de gente que le quiere".

"Los lectores tienen derecho a buscar tanto en los archivos de actividades de la Fundación Miguel Delibes como en los rincones de la casa museo", ha precisado.

"Día de alegría"

Mañueco no ha ocultado que hoy es un "día de alegría" porque se ha dado respuesta a una "deuda de gratitud con Miguel Delibes y su familia, herederos de ese inmenso legado y además leales guardianes de su memoria y su obra a través de la Fundación".

El presidente de la Junta ha apuntado que es un "proyecto expositivo atrayente, gratuito y abierto a todos los vallisoletanos, a toda la sociedad de nuestra tierra y a todos los españoles".

La inauguración de la casa museo de Miguel Delibes coincide con el aniversario de su nacimiento Rubén Cacho Ical

A fin de cuentas, un "escaparate formidable para acercarnos a Don Miguel y una referencia indispensable para tener un conocimiento más profundo de su figura, su vida y su obra".

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha reconocido que es uno de los actos "más emotivos" que ha vivido como alcalde de la ciudad porque es un "sueño perseguido desde hace muchos años por distintas instituciones y entidades".

De igual manera, ha aprovechado la ocasión para reivindicar a Aena o al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "o a quien corresponda", que se dé al aeropuerto de Valladolid, en Villanubla, el nombre de Miguel Delibes.

"Al igual que en Granada tienen a Federico García Lorca y en Alicante a Miguel Hernández. Ya es hora de que Valladolid llame a su aeropuerto Miguel Delibes. Quien tenga que dar el paso que lo dé", ha sentenciado rotundamente.