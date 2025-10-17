Detenido en el barrio de Las Delicias el ladrón de los garajes: 18 robos en coches en dos meses y suma 22 detenciones

Furgoneta de la Policía Nacional en el barrio de Las Delicias

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio vallisoletano de Las Delicias a un hombre como presunto autor de 18 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, cometidos entre los meses de mayo y junio.

Las investigaciones se iniciaron el pasado 21 de mayo, tras recibirse en dependencias policiales varias denuncias por robos en garajes comunitarios y en vehículos estacionados en la vía pública.

Ese día se registraron dos robos consumados y tres tentativas en un garaje comunitario. Posteriormente, el 27 de mayo, se denunciaron tres robos y una tentativa en la vía pública, mientras que el 5 de junio se notificó otro robo de similares características.

Finalmente, el 6 de junio se produjeron cinco robos y tres intentos en un nuevo garaje comunitario.

Agentes especializados de la Policía Nacional iniciaron entonces una investigación para esclarecer los hechos, lo que permitió identificar a dos varones como presuntos responsables.

Ambos compartían un mismo modus operandi, consistente en fracturar ventanillas o forzar cerraduras de los vehículos, y son delincuentes habituales con más de 20 detenciones previas por hechos similares.

Vendía lo robado

Durante la investigación, los agentes pudieron constatar además la venta de algunos de los objetos sustraídos poco después de la comisión de los robos.

La detención de uno de los sospechosos se produjo a media mañana del pasado 8 de junio, cuando fue localizado en el barrio de Las Delicias. Los agentes, que ya lo conocían por intervenciones anteriores, lo interceptaron en el interior de un portal al que había accedido con una bicicleta.

En el momento de la detención portaba una bicicleta de apariencia nueva y un teléfono móvil de alta gama, sin poder acreditar su procedencia, por lo que ambos objetos fueron intervenidos para verificar si estaban relacionados con otros delitos.

Tras su arresto, el detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.

Por su parte, el segundo implicado no ha podido ser localizado hasta el momento, por lo que la Policía Nacional ha dictado una búsqueda con interés policial para su localización y detención.