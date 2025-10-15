Valladolid crea 172 puestos de trabajo con la ayuda a 108 nuevas empresas de la ciudad: este es el perfil del beneficiario

Nueva oficina de información al ciudadano en el Ayuntamiento de Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid, con su apoyo económico al emprendimiento local, ha impulsado este año a más de 100 empresas que han creado más de 170 puestos de trabajo.

Todo, según los datos de la convocatoria de Subvenciones a Empresas de Nueva Creación 2025, una vez que se ha publicado hoy el segundo procedimiento a través de la sede electrónica.

En estos nuevos negocios predomina el autoempleo, con un 63% y el resto, un 37%, son contratos indefinidos a tiempo completo o parcial.

Un 38% de las ayudas aportan entre 5.000 y 6.000 euros para gasto corriente al inicio de la actividad y la cuantía media asciende a 3.889 euros por entidad.

Una dinamización del tejido local con el apoyo imprescindible de la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones de Valladolid, Valladolid Now, modelo de atracción de talento, inversión y promoción del crecimiento económico que facilita la implantación de nuevas empresas en Valladolid.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones para autónomos de la Junta de Castilla y León.

Perfil de los beneficiarios

Por segundo año consecutivo el colectivo de mujeres supera al de hombres, un 56% de mujeres frente a un 44%, de hombres. Destaca que el el 40% de los beneficiarios es menor de 35 años; el 35% está entre los 36 y los 45 años y el 25% es mayor de 45 años.

La mayoría de los beneficiarios son autónomos, un 70%, un 25% son sociedades y un 5% son entidades in personalidad jurídica.

Los principales sectores beneficiados han sido el comercio con un 23%, los servicios personales con un 22% y la hostelería con un 21%.

La convocatoria de Subvenciones para Empresas de Nueva Creación 2025, que gestiona la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, adscrita a Alcaldía, se dirige a profesionales autónomos y empresas de la ciudad.

Su principal objetivo es ayudar a minimizar los gastos corrientes en la puesta en marcha de la empresa. En este caso se trata de 77 nuevas empresas que se han constituido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2024.

El programa busca eliminar barreras para los emprendedores. Además, pone el foco en los colectivos que tengan más dificultades para acceder al mercado de trabajo y que, mediante la creación de su propio empleo, contribuyen al desarrollo de la economía local y mejora del empleo en el municipio de Valladolid.

Datos globales del programa de subvenciones

Estas ayudas han sido convocadas por el Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2005 y se han ido adaptando conforme a las necesidades de los emprendedores hasta la actualidad. Durante 10 años era una ayuda única; más tarde se la cuantía se establecía en relación al gasto subvencionable acreditado. El cambio más reciente y significativo ha sido la compatibilidad y complementariedad con otras ayudas públicas al cambiar el tipo de gasto subvencionable a gasto corriente, no cubierto en otras subvenciones.

A lo largo de estos casi 20 años de andadura son más de 1.800 emprendedores los que han sido beneficiarios de esta subvención con una cuantía total de casi 6.500.000 euros.