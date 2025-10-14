La familia de Esther López pide 39 años de cárcel por el asesinato y la defensa de Óscar solicita el sobreseimiento

Concentración de los amigos y familiares de Esther López a las puertas del juzgado. Fotografía: R. Valtero / ICAL

La familia de Esther López, la joven de 35 años vecina de Traspinedo (Valladolid) hallada muerta en febrero de 2022 tras un mes desaparecida, ha solicitado una pena total de 39 años de cárcel para Óscar Sanz, el único investigado en la causa.

La petición, desglosada en 25 años por asesinato, seis por detención ilegal, dos por daño moral y uno por omisión del deber de socorro, incluye además una indemnización de 500.000 euros, según informó este martes el periodista Alfonso Egea en Telecinco.

Antes de la entrevista, Alfonso Egea ofrecía la última hora judicial del caso: “La familia solicita 25 años por asesinato, seis por detención ilegal, dos por daño moral y uno por omisión del deber de socorro. En total, más de 30 años de cárcel”, detallaba el periodista.

La noticia fue confirmada posteriormente por Inés López, hermana de la víctima y portavoz de la familia, quien aseguró que esta solicitud representa “el último paso” en un proceso que consideran “demasiado largo”.

“No conozco otro caso en el que, teniendo el nombre del asesino desde hace más de tres años, siga haciendo su vida como le da la gana”, declaró Inés López en la entrevista con Joaquín Prat.

“Este hombre sigue firmando una vez a la semana, mientras nosotros seguimos esperando fecha para el juicio. No fue un atropello fortuito: utilizó el coche como arma para asesinarla”, afirmó con indignación.

La familia reprocha la lentitud del proceso judicial, recordando que el juicio no se celebrará, previsiblemente, hasta 2026. “Está todo blanco sobre negro. Sabemos quién, cómo y cuándo la mató, y aun así el asesino de mi hermana está en la calle”, lamentó Inés López, quien subraya que los informes de la Guardia Civil, los peritos y la unidad de reconstrucción de accidentes aportan pruebas “demoledoras”.

La defensa

Por su parte, la defensa de Óscar Sanz ha emitido un comunicado en el que anuncia que volverá a solicitar el sobreseimiento de la causa, alegando la falta de pruebas concluyentes y supuestas incoherencias en los informes policiales y forenses.

“Tras casi cuatro años de investigación, no existen indicios razonables que permitan acusar a nuestro cliente”, sostiene el escrito. “Se ha querido buscar un responsable en un caso muy mediático, centrándose en la última persona que vio con vida a Esther, pese a carecer de antecedentes y sin que exista un móvil que justifique el crimen”.

El comunicado añade que “la presión mediática ha condicionado la investigación” y denuncia una “vulneración de la presunción de inocencia”, asegurando que tanto Sanz como su familia han sufrido “graves daños morales”.

Actualmente, Óscar Sanz permanece en libertad bajo medidas cautelares, con retirada de pasaporte y comparecencias semanales ante la Guardia Civil.