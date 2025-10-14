La Avenida de Madrid contará con 35 parcelas residenciales que tendrán más de 500 m²

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, en la Junta de Gobierno Local Ayuntamiento de Valladolid

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el Estudio de Detalle correspondiente al ámbito NU.48-01, situado en la Avenida de Madrid.

Un paso que supone un gran avance para completar la ordenación del suelo urbano consolidado en la zona y que permitirá la creación de 35 nuevas parcelas de uso residencial.

El documento aprobado tiene como finalidad "configurar una estructura urbana coherente y funcional", que permita la subdivisión del espacio en parcelas de menor tamaño y forma regular. De esta forma, el Consistorio busca "favorecer el desarrollo" de un entorno residencial de tipología unifamiliar y carácter de ciudad jardín.

El ámbito objeto de ordenación cuenta con una superficie de más de 26.000 metros cuadrados, de los cuales 18.600 se destinarán a uso residencial. Las 35 nuevas parcelas generadas tendrán una superficie superior a los 500 metros cuadrados.

El documento aprobado define la estructura de las calles y espacios, que facilitará el desarrollo del nuevo entorno urbano de carácter residencial. El objetivo es generar una trama urbana "equilibrada, en un entorno ordenado y con buena conexión viaria".

La propuesta contribuirá a "mejorar la cohesión del tejido urbano entre la Avenida de Madrid y los ámbitos residenciales cercanos".

La conveniencia de la redacción del estudio se encuentra en la necesidad de concretar las determinaciones de ordenación detallada establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, a fin de que se puedan materializar "al máximo" las condiciones vigentes.

Dicho estudio quedará sometido al correspondiente periodo de información pública, conforme a la normativa urbanística vigente, antes de su aprobación definitiva.