Jorge Valdano desvela su recuerdo más impactante en Valladolid: "El fútbol antes era muy violento, fue duro"

La Asociación de Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) ha celebrado este miércoles, 8 de octubre, una nueva entrega de ‘Los Desayunos de la APDV’, arrancando así una nueva temporada de la iniciativa.

En esta ocasión el invitado ha sido el exjugador y entrenador de fútbol, Jorge Valdano, un auténtico gurú del mundo del balompié que ha analizado temas de actualidad, pasado y futuro del reporte rey bajo el título: El fútbol: ayer, hoy y siempre.

Guillermo Velasco, el presidente de la APDV, ha sido el encargado de introducir una entrevista con un “gran orador, pensador y comentarista de televisión” que ha sido conducida por José Miguel Ortega en la 18ª entrega de los desayunos y la tercera dedicada al fútbol.

La vida futbolística de Jorge Valdano, desde el inicio

Jorge Valdano nació en Argentina y tiene 70 años. La primera parte de la entrevista se ha centrado en sus inicios en su país. “El fútbol estaba representado por dos equipos que han cumplido cien años y estaba en la calle. Era un ejercicio callejero, entre amigos, donde encontrábamos la libertad y la felicidad”, ha señalado

Se fue a Rosario y durante el día entrenaba y la noche estudiaba, evolucionando hasta que con 17 años debuta en Primera con el “beneplácito de su madre”.

“Me ocurrieron cosas muy bonitas desde muy pronto. Debuté con la selección en Uruguay, hacía 25 años que ganábamos allí y marqué dos goles”, ha explicado Valdano, hablando de su participación también con la Selección cuando jugaba en Rosario.

Poco después le convencieron para irse a Vitoria, para jugar en el Deportivo Alavés. Tenía la intención de abandonar Argentina porque “el fútbol era un caos” y se “escapó de su país” para llegar a la Segunda División argentina.

“El impulso para llegar del Alavés al Real Madrid fue más lento de lo que quería. Tardé diez años en llegar. Fiché por el conjunto blanco. El Madrid para mí era un lugar en el que jugó Alfredo Di Stefano y quería jugar allí”, ha apuntado.

Su recuerdo de Valladolid

Fue una gran sorpresa que el Deportivo Alavés, en Segunda División, se hiciera con los servicios de una de las figuras emergentes del fútbol de Argentina. Recaló en España en la temporada 1975-1976.

Así, precedido de esa fama, llegó a Valladolid para afrontar la segunda jornada de Liga el 14 de septiembre de 1975, frente al conjunto vallisoletano que se había reforzado mucho para intentar el retorno a Primera.

El encargado de la vigilancia de Valdano, fue Juan Docal, indiscutible cacique de la zaga blanquivioleta durante las siete temporadas, una en tercera y seis más en segunda que militó en el Pucela.

“El primer partido que jugué en Valladolid lo hice como visitante. Recuerdo a los centrales que eran como mis padres. El fútbol de antes era muy violento y en Segunda División más. Yo pesaba diez kilos menos y fue duro”, ha apuntado.

En la primera parte, Valdano le creó problemas a Docal, pero después se apagó para ser sustituido en el minuto 80 y el Pucela ganaba 2-0, con goles de Garrido y el brasileño Vicente.

Fichaje por el Madrid y Maradona

A renglón seguido ha apuntado que para él “el fútbol es muy poca cosa”. Pasó por el Real Zaragoza después. Terminó su contrato y “llegó libre al Real Madrid”.

“Teníamos un solo masajista para 16 jugadores. Ahora hay uno para cada jugador. Fue Florentino Pérez el que dio lustre al Real Madrid. Era todo más amateur. Una derrota, eso sí, era un escándalo. Eso sí que es un elemento cultural que me marcó mucho”, ha añadido, asegurando que “nadie le verbalizó lo que era el Madrid”.

Si no ganabas era “un fracaso” lo que “da un plus de competitividad”. Nada que ver, por aquel entonces, con el fútbol argentino.

También ha hablado de Maradona al que ha calificado como un “héroe trágico” y ha apuntado que “lo que hizo en su vida no emborrona lo que cuajó en el campo” calificándolo como “genio”.

Una hepatitis y entrenador

“Cuando mejor estaba tuve que abandonar mi faceta como jugador por una hepatitis crónica. Con 30 años. Cuando seis meses antes había sido campeón del mundo. Siendo jugador del Real Madrid empecé a escribir en El País y fui el primer comentarista de Canal Plus y el primer presentador de El Día Después”, ha afirmado Valdano.

Ahí, y gracias a un vallisoletano como es Santiago Llorente que apostó por él, probó como entrenador en el CD Tenerife primero, un equipo en el que “había personalidad” y que “cuadraba con sus pensamientos”.

Posteriormente Mendoza le hizo una oferta que “no pudo aceptar” por la apuesta del Tenerife, para ser entrenador del Real Madrid. Se quedó en las islas dos años para, posteriormente, ponerse a los mandos del club merengue.

“En aquel momento los Ultras Sur me recibieron con pintadas se me acusaba de argentino, rojo y traidor. Luego ganamos el campeonato y la relación se suavizó. Los Ultras Sur no eran representativos”, ha afirmado.

Ha añadido que se siente orgulloso de “haber hecho debutar a un gran número de jugadores que fueron historia en el fútbol español” y tuvo que “salir tras perder” para recalar en el banquillo del Valencia.

“No había nacido para entrenar. Es una profesión para obsesivos. El fútbol me encanta, pero desde la distancia justa y sin dedicarle las 24 horas. La profesión de entrenador no acaba de llenarme y me llegó una oferta de Florentino para ser director deportivo del Madrid”, recuerda.

Fue ahí cuando empezó a tomar distancia con la profesión de entrenador.

Director general en el Madrid y el después

“Mourinho es la prueba de que dos sensibilidades enfrentadas no pueden convivir. Hay personas con las que resulta imposible. El peso de Mourinho era más grande que el mío y me tuve que ir”, ha explicado.

Como comentarista, en la actualidad, asegura que “no tiene rencillas ni ajusta cuentas” contra el Real Madrid, que “no ha escrito nada contra Mourinho” y con “Florentino su relación es normal”, desde aquello.

“Ahora, doy conferencias y hago entrevistas. Tengo una empresa de consultoría en México. Me gusta tener la agenda llena más que vacía. La vida decide por uno. Mi primera pasión fue el futbol y la convertí en mi profesión. Mi primera vida fue la pelota y la segunda la palabra”, ha apuntado Valdano.

Ahora es una referencia dentro de los comentaristas del mundo del balompié.

Comentarista, felicidad y “sus grandes jugadores”

“Me considero un comentarista de fútbol. Me gusta escribir, pero me considero eso. Ayer estaba en París para entrevistar a Mbappé. Se lo agradezco. Lo tuve que gestionar por la Federación Francesa porque el Real Madrid no permite entrevistas. Es el futbolista más maduro que he conocido. Es difícil ser atropellado por la fama y salir indemne”, ha apuntado.

Para Valdano, los cinco mejores jugadores de la historia son “Pelé, Cruyff, Maradona, Messi y Di Stefano” y apunta que, en la actualidad, el jugador “más completo es Mbappé” aunque Lamine Yamal “está a buen nivel”.

Sobre Vinicius, ha asegurado que él, como entrenador, lo primero que haría “sería ponerlo en el campo” y también ha hablado de la importancia del entrenador del Barça, Hansi Flick, en la labor de mentalización para volver a convertir al club blaugrana en “un referente”.

Para finalizar ha asegurado que “no habla de su vida privada” pero que “es feliz” porque hace lo que le gusta. “No tengo jefe, para la salud eso es bueno. Con el fútbol, que es mi pasión, tengo una distancia saludable. Con tres vidas, una la habría dedicado a entrenar, pero hay algo más que fútbol”, ha apuntado.