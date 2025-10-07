Así es el renovado mercado de La Rondilla de Valladolid: "Un espacio moderno e integrado en la vida del barrio"

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha inaugurado en la mañana de este martes, 7 de octubre, el renovado Mercado Municipal de La Rondilla, que hace unos días comenzaba su nueva etapa con la apertura de los primeros puestos.

El primer edil ha señalado que con la renovación del lugar se ofrece a los vecinos y comerciantes “un espacio moderno, sostenible y plenamente integrado a la vida del barrio” con el fin de “contribuir a dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Carnero ha subrayado también que los mercados municipales son “mucho más que lugares de compra”. Son “puntos de encuentro, convivencia y apoyo al comercio de proximidad”, ha señalado. El nuevo Mercado de La Rondilla refuerza “ese papel para adaptarse a las necesidades del siglo XXI sin perder la esencia tradicional”.

Desde 2022 de trabajos

Desde que en 2022 cerrara sus puertas para iniciar su rehabilitación, muchos han sido los trabajos realizados con el fin de lograr los objetivos propuestos: la rehabilitación integral del espacio, solventando los muchos problemas que presentaba este espacio que data de 1974, y la reorganización del programa comercial y el equipamiento del mercado con elementos modernos y nuevos servicios al cliente.

Esta actuación ha sido promovida por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, y ha contado con la cofinanciación de fondos europeos Next Generation_EU, que gestiona el Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En la obra de rehabilitación se han invertido 1.866.633 euros, de los que el 60% son fondos PRTR y el 40% e IVA corresponde a fondos municipales. En el equipamiento se han invertido 359.057 euros (cofinanciado al 80% por fondos europeos y el 20% por fondos municipales).

Carnero saludando a uno de los comerciantes del mercado de La Rondilla en Valladolid Fotografía Ayuntamiento de Valladolid

Totalmente renovado

Una vez concluida la obra civil, el mercado se presenta como un espacio “totalmente nuevo”. Ha ganado en luminosidad, con mayor altura de los techos y ventanas y lucernarios que mejoran la ventilación y permiten la entrada de luz natural. Las obras han permitido también mejoras en la visibilidad y accesibilidad.

La mejora de la eficiencia energética, la confortabilidad y la sostenibilidad han sido otros de los principios que han regido la realización de la obra, con materiales que mejoran el aislamiento y la dotación de iluminación LED y de sistema de climatización.

De forma adicional, se ha instalado una cubierta verde sobre el sistema de impermeabilización de la cubierta.

Se ha reorganizado la zona comercial, agrupándola en torno a un gran espacio central, ahora diáfano, ofreciendo una imagen acogedora y de interrelación con el barrio, ya que este espacio conecta directamente con el callejón de Tirso de Molina, un nuevo espacio peatonal.

El mercado cuenta en total con 16 puestos para alimentación y otros usos complementarios, más otros dos puestos destinados a hostelería: bar en el interior, junto al espacio central, y un bar, cafetería en uno de los extremos, con entrada independiente desde la calle Tirso de Molina y que podrá contar con espacio de terraza.

Además de abordar una rehabilitación integral del edificio, la inversión realizada en el mercado ha contemplado también el equipamiento de la mayor parte de los puestos, dotándolos de un equipamiento moderno, sostenible y energéticamente más eficiente, con cámaras frigoríficas, mostradores y vitrinas refrigeradas.

Además del equipamiento de los puestos, el mercado se ha dotado con otros elementos con el fin de proporcionar mejores servicios a los clientes, entre los que destacan las taquillas inteligentes refrigeradas, el punto limpio de proximidad y la pantalla LED de alta resolución en su espacio central, que sirve de punto de encuentro y permite su utilización para otros usos, como actividades de dinamización, talleres, charlas, catas o degustaciones, etc.

Un lugar atractivo para emprender

Desde el momento en que finalizaron las obras se ha llevado a cabo una política activa para fomentar la ocupación de los puestos. Así, el Ayuntamiento de Valladolid ha contado con el apoyo de FECOSVA en la definición del plan de promoción y captación, así como en la elaboración de estudios económicos y de rentabilidad que permitieran a los interesados disponer de más información a la hora de proyectar su futuro negocio.

Es importante destacar que tras un primer proceso de licitación convocado en octubre de 2022 al que solo concurrieron 3 industriales, en 2024 se convocó ese nuevo proceso en el que todos los interesados pudieron ya conocer de primera mano las actuaciones realizadas en el mercado.

Además, esta nueva licitación ha llevado asociada una bajada del canon concesional de casi el 70%. En la actualidad, el canon es de 41,25 €/m2/año. Las concesiones se han otorgado por un plazo de 10 años.

A día de hoy disponen ya de titular un puesto de pollería, una carnicería, dos de pescadería, uno de encurtidos, dos de frutería y una panadería, 8 puestos en total. Aún quedan disponibles puestos para usos específicos como el de floristería, charcutería, bar o el espacio de restaurante, y otros puestos sin uso determinado que pueden acoger actividades variadas no necesariamente vinculadas a la alimentación.

Los puestos que aún se encuentran vacantes pueden ser otorgados mediante concesión directa en los próximos meses. Para la promoción de los espacios vacantes y el apoyo en la puesta en marcha de nuevos negocios en el mercado el Ayuntamiento cuenta con la plataforma ‘Emprende Mercados Valladolid’, desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio y CEOE Valladolid, así como con Fecosva, que está apoyando a los industriales y al Ayuntamiento en todo el proceso de puesta en marcha del mercado.

Además, se han puesto a disposición de los nuevos industriales subvenciones destinadas a apoyar el inicio de su actividad económica en este mercado, que podrán solicitar a fondo perdido (hasta un máximo de 3.000 euros por puesto). El plazo de solicitud está abierto hasta el 2 de diciembre.

Un completo programa de dinamización

Coincidiendo con la reapertura del mercado, desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo se ha preparado un completo programa de dinamización comercial para el último trimestre del año, con el fin promocionar la apertura del espacio y atraer y fidelizar clientes. Este programa cuenta con distintos tipos de actuaciones:

Campaña de promoción, a través de la ruleta de la suerte con la que se pueden ganar bonos regalo de hasta 100 euros para su uso en el mercado y bolsas de la compra e isotérmicas. La campaña estará activa los días 7, 8, 9 y 10 de octubre.

Talleres gastronómicos con cocina en vivo y degustación (16 de octubre).

Actuaciones musicales todos los meses, estando previstas para este mes de octubre la actuación de ‘Mexibero’, con música mexicana el 11 de octubre, mientras que el sábado 18 de octubre serán ‘Los Cañoneros’, quienes animen el mercado.

Servicio de ludoteca, con cuentacuentos y talleres infantiles el primer sábado de cada mes y en las vacaciones navideñas (con este fin el Ayuntamiento se ha reservado el puesto 6).

Además, está prevista una edición del bono-mercado como ya se hizo en la primavera pasada en otros mercados y que en esta ocasión se centrará en el lanzamiento de estos bonos-descuento para ser usados en el Mercado de La Rondilla.