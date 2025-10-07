Polémica en redes por un hombre denunciado en Valladolid tras llenar el suelo de pipas y cáscaras de cacahuetes

Imagen de como dejó el suelo el hombre multado en Valladolid. Policía Municipal Valladolid Facebook

El comportamiento de un hombre que ha sido multado por la Policía Municipal de Valladolid tras dejar el suelo lleno de cáscaras de pipas y cacahuetes cuando se encontraba sentado en un banco de la capital del Pisuerga ha desatado una enorme polémica en redes sociales por su incivismo.

Ha sido la propia Policía Municipal la que ha hecho pública la infracción en sus perfiles oficiales. En su publicación, el cuerpo ha señalado que durante este pasado domingo denunciaron por la Ordenanza de Medio Urbano a este hombre por dejar el suelo junto a un banco repleto de restos de comida.

Asimismo, aprovechaban para concienciar a la población al asegurar que "la vía pública no es un cubo de basura" y han precisado que "no cuesta nada usar una papelera".

En definitiva, según ha recalcado la Policía Municipal en sus redes sociales, "cuidar Valladolid es cosa de todos".

Comentarios que han sido aplaudidos por los vecinos, que no han tardado en reaccionar a la publicación, a la vez que han aprovechado para criticar el comportamiento del denunciado.

"A este tío le tendrían que dar dos medallas, una por guarro y otra por si la pierde", señalaba uno de estos usuarios en el post de la Policía Municipal en Facebook.

En esta plataforma, la publicación acumula 67 comentarios y ha sido 22 veces compartida, además de acumular 240 reacciones y miles de impresiones.

Otros usuarios puntualizaban que el protagonista de este hecho "es un guarrete", pero aprovechaban para resaltar que "los dueños de los perros también a veces dejan las cagaditas sin coger del suelo".

Una de las usuarias reconocía parecerle "estupendo" la denuncia impuesta, al tiempo que pedía "más multas" porque "cada vez hay menos civismo".

Les hay también incluso que, aunque consideran "genial" el proceder de los agentes, van más allá y han señalado que "si se lo hacéis recoger aparte de multarlo mucho mejor".