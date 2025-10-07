Cuatro mujeres y ocho hombres, el jurado que decidirá sobre el asesinato de Teresa Rodríguez en Bruselas

Un cartel de la exposición 'La vida de Teresa' Ayuntamiento de Valladolid

El Palacio de Justicia de Bruselas ha celebrado este lunes la vista en la que se ha constituido el jurado que juzgará el caso de Teresa Rodríguez Llamazares, la joven de 23 años asesinada presuntamente por su expareja.

Será un jurado popular formado por doce personas, ocho hombres y cuatro mujeres, el encargado de deliberar el caso de la vallisoletana apuñalada mortalmente en octubre de 2022.

Un tribunal que se ha estipulado a través de un sorteo y donde los seis miembros suplentes son tres mujeres y tres hombres. Por su parte, el tribunal sigue estando compuesto en su mayoría por mujeres.

La presidenta del Tribunal de lo Penal, Anne Leclercq, estará acompañada por dos magistradas, tal y como ha informado el diario Belga Le Capitale.

En la apertura del procedimiento, la presidenta del tribunal reiteró la imparcialidad e independencia que debe mostrar el jurado y pidió a los miembros ser cautelosos al interrogar a los acusados y testigos.

"No deben dar la impresión de apoyar a una u otra parte ni de que su opinión está formada", advertía la juez durante la constitución del jurado.

A partir de este jueves, 9 de octubre, comienza el desarrollo del juicio con las declaraciones de más de 40 testigos entre los que se encuentran familiares y amigos de la víctima, así como compañeros de Bruselas.

Por las características del sistema legal belga, el papel de la acusación particular es muy reducido y el peso recae en el Ministerio Fiscal. De esta forma, los abogados de la familia acompañarán al fiscal durante todo el juicio.

Las audiencias sobre la culpabilidad tendrán lugar a partir del 15 de octubre. Si se llega a un veredicto, las audiencias de sentencia serán el 16 y 17 de octubre.

Dos semanas de juicio donde el principal acusado se enfrenta a una pena de cadena perpetua por un presunto delito de homicidio premeditado. El presunto autor del crimen ha permanecido recluido en la prisión de Saint Gilles, en primer lugar, y posteriormente en Haren.

Los hechos tuvieron lugar el 27 de octubre de 2022 cuando su exnovio, un guardia civil que se encontraba haciendo prácticas en Portillo, viajó a casi mil kilómetros desde España hasta Bruselas.

Una vez llegó, intentó recuperar su relación con Teresa, que trabajaba como enfermera en el Instituto Especializado en Oncología Jules Bordet. Ante su negativa, le asestó 153 puñaladas que acabaron con su vida.

Posteriormente, se lanzó por la ventana de la vivienda y estuvo semanas ingresado en estado crítico en la UCI de la ciudad belga.