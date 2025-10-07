Arrancan las obras de la nueva estación de trenes de Valladolid: llegan los topógrafos y las primeras mediciones

Arrancan las obras de la nueva y esperada estación de trenes Valladolid-Campo Grande. Un cartel situado en la entrada de la estación ya anuncia el comienzo de la intervención que dará luz a la nueva infraestructura, y que supondrá una inversión de 215,82 millones de euros, que ya se ha iniciado con la llegada de los topógrafos y las primeras mediciones sobre el terreno.

Los trabajos tienen un plazo de 43 meses y el siguiente paso, según ha anunciado este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, será la colocación de las correspondientes casetas de obra en el área de la terminal que remodelará y ampliará la unión temporal de empresas formada por Ferrovial, Vías y Construcciones y Zarzuela.

Puente ha asegurado, tras la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que la obra "ya está empezada" y que algunos trabajadores ya se encuentran actuando, por lo que ha garantizado que la intervención "seguirá su curso" con independencia de lo que ocurra con la integración ferroviaria en superficie.

El acta de replanteo

Las obras se han iniciado después de que Adif y las empresas adjudicatarias de las obras de la nueva estación de trenes de Valladolid-Campo Grande rubricasen, el pasado 25 de septiembre, el acta de replanteo, lo que significa el inicio oficial de los trabajos para la construcción de la nueva infraestructura ferroviaria que conllevará una inversión de 215,82 millones de euros.

Tal y como trasladaron fuentes oficiales de Adif a este periódico, se trataba de un último paso administrativo que implicaba que en un "muy breve" lapso de tiempo, incluso "en unos días", pudieran dar comienzo los trabajos sobre el propio terreno de la estación de trenes. Finalmente, menos de dos semanas después la obra ha dado el pistoletazo de salida.

El conglomerado de empresas adjudicatarias, formado por Vías y Construcciones, Ferrovial y Zarzuela, ha iniciado el calendario de obras previsto con un plazo de ejecución máximo de 43 meses, es decir, tres años y siete meses.

El proyecto de renovación de la estación de tren de Valladolid está impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el vallisoletano y exalcalde de la ciudad Óscar Puente.

Un nuevo edificio "sostenible"

La nueva terminal, que será anexa al actual edificio histórico de la estación, sería, según los informes de los técnicos de Adif, incompatible con un hipotético soterramiento de las vías en Valladolid a llevar a cabo en un futuro, pues los cimientos impiden construir un túnel subterráneo en toda esa zona.

Durante todo el transcurso de las obras el servicio ferroviario actual y los trabajos de construcción podrán compaginarse, sin alterarse el primero con motivo de las actuaciones. De esta forma, el actual edificio se mantendrá operativo hasta que se complete la nueva terminal.

Cartel anunciando el inicio de las obras en la estación de trenes de Valladolid

Los trabajos contemplan una remodelación y ampliación de la zona de vías y andenes, creándose además una nueva pasarela peatonal que conecta ambos lados de la estación. Todo el conjunto se presenta como un edificio para viajeros "nuevo, sostenible e innovador diseño".

Contará también con aparcamiento subterráneo que es, precisamente, el argumento que ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a la justicia al considerar que sobrepasa las actuaciones meramente ferroviarias para tratar de frenar las obras y, por ende, que este proyecto acabe con la posibilidad de un futuro soterramiento.

Se renovará igualmente todo el entorno urbano de la estación y los accesos. Habrá también un edificio de servicios ferroviarios técnico y de oficinas. Con la actuación, Valladolid-Campo Grande pretende ser un nodo de la alta velocidad en la mitad norte del país y del Corredor Atlántico.

7.900 metros cuadrados

El nuevo edificio contará con 7.900 metros cuadrados, el doble que el actual, y dispondrá de una zona de espera, información, venta de billetes y otros servicios, sala de embarque, un área comercial y acceso a andenes.

Uno de los elementos distintivos será la monumental escalinata de su fachada principal, que incluirán igualmente rampas, escaleras mecánicas y ascensores en todos sus accesos y en la conexión con los andenes para cumplir con las políticas de accesibilidad.

Al mismo tiempo que cumple su función ferroviaria, el proyecto, el más importante en la historia de Valladolid en materia de infraestructuras, se presenta también como un refuerzo de la integración y la permeabilidad urbana.

Debido a su diseño como edificio-puente sobre las vías y sus dos fachadas, servirán también de nexo entre ambos lados de la estación, cosiendo de esta forma la brecha que provoca el ferrocarril entre la zona centro de la ciudad y los barrios. Una nueva infraestructura cuyas obras ya han dado inicio en la ciudad de Valladolid.