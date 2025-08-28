La nueva estación de trenes de Valladolid no espera: sellado el contrato para arrancar los trabajos en septiembre

A toda velocidad con la nueva estación de tren de Campo Grande en Valladolid. Así viaja el proyecto presentado por Óscar Puente hace unos meses después de sellar el contrato de obra con la UTE que forman Ferrovial, Vías y Construcciones y Zarzuela, tal y como aparece publicado en el portal de contratación.

El pasado 22 de julio, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicaba a la UTE anteriormente señalada la construcción de la remodelación y ampliación de la estación y ahora se sella el contrato para comenzar las obras.

“Nuestra previsión de inicio de obras, que se vea a gente trabajando en el lugar, es en octubre, como señaló el ministro Óscar Puente. Antes de empezar a trabajar, debemos afrontar un primer paso, que es la firma del acta de replanteo, que está previsto que se haga en la segunda quincena de septiembre”, han señalado fuentes de Adif a este periódico.

Los vecinos de Valladolid, por lo tanto, no verán obreros en esa segunda quincena de septiembre, pero el proyecto seguirá avanzando con un trámite administrativo que llegará tras la formalización del contrato y antes del comienzo físico de las obras.

“Se tiene que ver que todo está conforme a lo visto y firmar la confirmación del acta de replanteo de forma positiva, que es el pistoletazo de salida para arrancar con las obras”, finalizan desde Adif.

215,8 millones de euros

En dicho contrato se estipula el coste total de la nueva estación vallisoletana que asciende exactamente a los 215.821.141,80 euros con el IVA ya incluido en un documento que desgrana el coste de las obras por anualidades.

Ya en este año 2025 se prevé destinar para las actuaciones un total de 7.683.418,00 euros. Para 2026 la cuantía es mayor y llegará a los 58.271.708,31 euros, y 81.148.748,99 euros para 2027, el año de mayor desembolso económico.

Para 2028 se destinarán 62.156.477,85 euros a dichas obras y para 2029 un total de 6.560.777,65 para llegar a esos 215.821.141,80 euros totales, anteriormente citados.

El plazo de ejecución es de 43 meses como anunció el ministro Óscar Puente.

La nueva terminal

El contrato comprende la construcción de las diferentes actuaciones que conformarán la nueva gran terminal ferroviaria: este edificio para viajeros nuevo, sostenible y de innovador diseño.

También la remodelación y ampliación de la zona de vías y andenes, una nueva pasarela peatonal que conecte las calles a ambos lados de la estación, un aparcamiento subterráneo, la renovación del entorno urbano de la estación y sus accesos, y un edificio de servicios ferroviarios técnico y de oficinas.

Con estas instalaciones, Valladolid-Campo Grande se refuerza como nodo de la alta velocidad de la mitad norte del país y del Corredor Atlántico: por la estación pasan todos los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y otras capitales de la Comunidad (Palencia, León y Burgos), Asturias y, en el futuro, también a Cantabria y el País Vasco.

“Moderna, accesible y sostenible”

El elemento más emblemático del proyecto es el nuevo edificio de viajeros que, a partir de un innovador diseño, se construirá en altura, sobre la playa de vías, al norte de los históricos edificio y marquesina actuales.

En sus 7.900 metros cuadrados, el doble respecto al actual inmueble, albergará una zona de espera, información, venta de billetes y otros servicios, un área comercial, sala de embarque y acceso a andenes.

El edificio será un referente de sostenibilidad, al primar la entrada de luz natural, las energías renovables y soluciones constructivas que reducen los consumos, como la innovadora ‘piel exterior’ que lo recubrirá para reducir la exposición al sol o los grandes lucernarios de su cubierta.

Y también de accesibilidad, pues, si bien uno de sus elementos distintivos será la monumental escalinata de su fachada principal, contará con rampas, escaleras mecánicas y ascensores en todos los accesos a la estación, y en la conexión de ésta con los andenes.

Pasarela peatonal y ciclista

Otro innovador aspecto es que, además de su función ferroviaria, la nueva terminal refuerza la integración y permeabilidad urbana: su diseño como edificio-puente sobre las vías, y sus dos fachadas, una a cada lado de ellas, conforman un nexo entre ambos lados de la estación, cosiendo así la brecha que genera el ferrocarril.

Esta integración se refuerza con la construcción de una pasarela peatonal y ciclista, paralela al edificio de la estación, y al que también dará acceso, que unirá las calles a ambos lados de la terminal, y contará asimismo con rampas mecánicas y ascensores de gran capacidad.

Aparcamiento subterráneo

La actuación también comprende remodelar y ampliar la playa de vías y andenes para poder acoger un mayor tráfico de trenes, de forma que contará con cinco vías* de ancho estándar (alta velocidad), frente a las tres actuales, y tres vías para circulaciones convencionales.

En este sentido, recientemente se ha adjudicado, por 1,85 millones de euros, la adquisición de 16.000 traviesas para acometer la remodelación completa de la playa de vías.

Asimismo, la estación refuerza su multimodalidad con la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo, de cuatro plantas (605 plazas), y acceso directo desde el nuevo vestíbulo de la estación, además de conexiones en superficie con transportes de última milla (taxi, bicicletas y otros modos de movilidad sostenible).

También dispondrá de una zona de ‘kiss&ride’, esto es, para parada puntual de los vehículos que acuden a dejar o recoger viajeros de la estación.

Zonas verdes

Valladolid-Campo Grande contará con un entorno y accesos renovados para reforzar su integración en la ciudad: se reordenan los accesos de vehículos y peatones, y se construirá una gran plaza, con amplias zonas verdes, en la fachada principal (del lado del centro histórico), llamada a convertirse en nuevo punto de referencia y encuentro de la ciudad.

La actuación se completa con la renovación de los edificios de uso ferroviario, técnico y de oficinas al sur del edificio histórico.

La construcción de la nueva estación se compatibilizará con el servicio ferroviario, dado que la actual del edificio histórico de viajeros se mantendrá en servicio hasta que se complete la nueva.