Así puedes conseguir los bonos de 10 euros para comprar en las pequeñas tiendas de Valladolid: estas son las fechas

Presentación de la Campaña 'Tu bono próximo de Otoño' en el Ayuntamiento de Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

En la mañana de este lunes, 6 de octubre, en el Ayuntamiento de Valladolid, se ha presentado la campaña ‘Tu Bono Próximo-Otoño’ que se va a desarrollar desde el 8 de octubre hasta el 12 de noviembre, con el objetivo de apoyar y revitalizar las ventas en el pequeño comercio de la ciudad.

Una campaña que, en su presentación, ha contado con la presencia de Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo, además del presidente de Avadeco, Rafael Monedero y el de Fevosca, Jesús Herreras, además de con Javier Labarga, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valladolid.

Es una iniciativa que está financiada por el consistorio vallisoletano a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, en el marco de la colaboración con Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio de Valladolid. El objetivo es el fomento y la modernización del comercio minorista de proximidad.

“El comercio de proximidad, protagonista”

En esta ocasión, el inicio de la campaña de bonos viene acompañada de otras novedosas actividades promocionales para fomentar el consumo del comercio minorista.

“Con este lanzamiento especial de bonos se culmina una intensa semana de anuncios en la que el comercio de proximidad ha sido el protagonista”, ha asegurado Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo.

Así ha recordado que en el último Pleno celebrado el 29 de septiembre se aprobó la bonificación del 50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los comerciantes que se instalen o reformen un local comercial.

También se presentaron la iniciativa ‘Fashion Films - VA De Moda’, liderada por FECOSVA, y la XVIII Semana de la Moda – MOVA, promovida por AVADECO, que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre en el LAVA.

Campaña ‘Tu Bono Próximo-Otoño’

Dada la gran acogida de la campaña ‘Tu bono próximo’ en ediciones anteriores y para continuar incentivando el consumo, se lanza una nueva campaña ‘Tu Bono Próximo - Otoño’, que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre.

Hasta el momento, han participado 700 establecimientos, beneficiando a casi 30.000 usuarios con un total próximo a los 200.000 bonos canjeados, que generaron un retorno a la ciudad de alrededor de 8.778.126 euros.

Se trata de una acción que beneficia al comercio local de proximidad, pero también a los consumidores que aprovechan la campaña para hacer sus compras.

Del 8 de octubre al 12 noviembre se lanzarán un total de 18.400 bonos de 10 euros, repartidos en 6 semanas.

Cada miércoles, desde las 9:00h, los consumidores podrán solicitar sus bonos, con un máximo de dos bonos descuento por usuario en total a lo largo de la campaña. Para acceder a los bonos es necesario registrarse en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es.

Los bonos están asociados al DNI del usuario, que deberá ser mostrado junto con el bono en el momento de efectuar la compra. Una vez descargado el bono, los usuarios dispondrán de 72 horas para realizar sus compras. Si no lo hicieran en este tiempo, el bono pasará a estar de nuevo disponible, con el fin de evitar la pérdida de los cupones.

Unicaja Banco en Valladolid colaborará en la campaña como entidad financiera de gestión.

Más bonos con motivo del Día de la Hispanidad

En esta ocasión, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, se van a realizar una serie de actividades complementarias al inicio de la campaña, prevista para el 8 de octubre, como es la emisión ese día de 5.000 bonos, prácticamente el doble de lo que se lanzará cada miércoles el resto de las semanas.

Para incentivar las ventas estos días, se realizará también una actuación ligada a la campaña de otoño de Bono Próximo, denominada ‘De compras por Valladolid con nuestros Héroes de la Hispanidad’, utilizando como base a los principales personajes históricos de nuestra ciudad relacionados con este acontecimiento. Para ello se realizarán animaciones comerciales en diferentes zonas de la ciudad:

La tarde del viernes 10 de octubre, de 18:00h a 20:00h - Zona Calle Teresa Gil/ San Felipe Neri.

La mañana del sábado 11, de 11:00h a 14:00h - Zona Mantería/Plaza San Andrés.

La tarde del sábado 11, de 18:00h a 20:00h - Plaza de Santa Ana.

Los ‘Héroes de la Hispanidad’ estarán presentes en esas zonas para que los clientes que presenten un tique de al menos 10 euros, de compras realizadas entre el 8 y el 11 de octubre, puedan jugar a la ruleta de la Hispanidad y ganar bonos de 10 euros de la campaña bono próximo canjeables en todos los establecimientos adheridos.

Una vez presentado el cricket el cliente podrá tirar a la ruleta de la Hispanidad donde podrá ganar bonos directos o bien acertando el país de la bandera donde se pare la ruleta. Los niños también serán protagonistas, pues con el ticket presentado se regalarán 1.000 cuadernos con 12 personajes de los héroes para colorear entre los que están Cristóbal Colón, los Reyes Católicos o Miguel de Cervantes.

Los bonos obtenidos como premio en la ruleta caducan el día 16 de octubre, no serán nominativos y se emitirán en formato papel, pero las condiciones de canjeo serán las mismas: se podrán canjear los bonos en todos los comercios que participen en la campaña, pudiendo hacer uso de un bono para compras superiores a 30 euros y de dos bonos, si la compra supera los 70 euros.

Las bases generales de la campaña y la relación de los comercios participantes pueden consultarse en: www.valladolidcomercioproximo.es

Un fin de semana más en el que el comercio sale a la calle

Con la finalidad de acercar el producto al cliente los comercios que estén en calles peatonales de la ciudad sacarán el viernes y el sábado, 10 y 11 de octubre, respectivamente, su producto a la calle. A los comercios que ya lo vienen haciendo el primer fin de semana de cada mes, se unen ahora establecimientos de otras calles peatonales del centro de la ciudad.