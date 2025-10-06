El juicio por el asesinato de Teresa comienza este lunes en Bruselas: más de 40 testigos y petición de cadena perpetua

La madre de Teresa Rodríguez junto con una imagen suya en un homenaje en la Plaza Mayor R.Valtero Ical

El juicio por el apuñalamiento mortal de Teresa Rodríguez Llamazares, la enfermera vallisoletana de 23 años asesinada en Bruselas por su expareja, comienza este lunes, 6 de octubre, en el Palacio de Justicia de la capital belga.

Fue el pasado 27 de octubre de 2022 cuando Teresa falleció tras recibir más de un centenar de puñaladas presuntamente a manos de su exnovio. Este lunes comenzará el juicio, que se prolongará hasta el próximo 16 de octubre y contará con más de 40 testigos, entre ellos los familiares de la joven y amigos de la víctima.

En esta primera jornada se conocerán los miembros del jurado popular, que lo compondrán doce personas.

Posteriormente, el día 9 de octubre, comienza el desarrollo del mismo. Por las características del sistema legal belga, el papel de la acusación particular es muy reducido y el peso recae en el Ministerio Fiscal.

De esta manera, los abogados de la familia acompañarán al fiscal durante todo el juicio. Las audiencias sobre la culpabilidad tendrán lugar a partir del 15 de octubre. Y, si se llega a un veredicto, se realizarán las audiencias de sentencia el 16 o 17 de octubre.

Dos semanas de juicio donde el principal acusado se enfrenta a una pena de cadena perpetua a propuesta de la Fiscalía por un presunto delito de homicidio premeditado. El presunto autor del crimen ha permanecido recluido en la prisión de Saint Gilles, en primer lugar, y posteriormente en Haren.

Durante este tiempo, admitió el crimen y participó en la reconstrucción de los hechos en el apartamento en el que residía la víctima.

Tres años del crimen

Los hechos tuvieron lugar el 27 de octubre de 2022 cuando su exnovio, un guardia civil que se encontraba haciendo prácticas en Portillo, viajó a casi mil kilómetros desde España hasta Bruselas.

Una vez llegó, intentó recuperar su relación con Teresa, que trabajaba como enfermera en el instituto especializado en oncología Jules Bordet. Ante su negativa, le asestó 153 puñaladas que acabaron con su vida.

Posteriormente, se lanzó por la ventana de la vivienda y estuvo semanas ingresado en estado crítico en la UCI de la ciudad belga.

La familia de la víctima confía en que este juicio sirva como un "símbolo de lucha contra la violencia hacia las mujeres en Europa". Desde su asesinato, familiares y amigos no han parado de recordarla y de intentar luchar contra la violencia de género.

Junto con instituciones, han llevado a cabo la exposición de 'La vida de Teresa', en la que viajan a través de sus 23 años y recuerdan a una joven que siempre han calificado de "amable y muy trabajadora".

Una exposición que, incluso, ha llegado al Parlamento Europeo. Un discurso expositivo donde también se muestran datos y estadísticas que reflejan la dimensión de este problema estructural: una de cada tres mujeres de la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida adulta.