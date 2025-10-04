Vallaqueso estrena un gastrobús de dos plantas y los mejores artesanos traen sus atrevidas propuestas culinarias

Un año más, el Espacio La Granja de la Diputación de Valladolid acoge el Encuentro de Queserías 'Vallaqueso', que este año celebra su quinta edición. Una cita en la que el queso es el gran protagonista y hace las delicias de los visitantes.

Desde este viernes y hasta este domingo, 5 de octubre, la feria cuenta como principal novedad con un gastrobús de dos plantas que servirá de escaparate y espacio de degustación para quesos, dulces y vinos vallisoletanos.

El encargado de inaugurar 'Vallqueso' 2025 fue el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. En total, 20 empresas de la marca Alimentos de Valladolid participan en la feria de este año.

Los participantes unen productos que pueden armonizarse con el queso, siendo el caso de la cerveza artesana, fruta o frutos secos. También está presente el Museo del Pan de Mayorga.

El queso es uno de los productos más importantes de la provincia, presentando grandes oportunidades de crecimiento y que se encuentra en un periodo decisivo por la mezcla de tecnología y tradición gracias a la incorporación de los jóvenes al sector, quienes propician una revolución que algunos ya comparan con la que vivió el vino hace unos años.

Durante la feria se pueden ver y degustar todo tipo de quesos, los semicurados, los clásicos curados, añejos o viejos, o descubrir nuevos sabores y texturas en forma de quesos fundidos, pastas blandas, cremas de quesos o quesos azules.

La programación de esta quinta edición suma también actividades para todo tipo de paladares, que tendrán lugar en el Edificio Q-BO.

La entrada es gratuita y para todas las edades. Las actividades, no obstante, necesitan de adquisición de entrada en www.valladolidentradas.es.

Gastrobús

La gran novedad de este año es el gastrobús inglés de dos plantas, adaptado como food truck. El vehículo, preparado para acoger reuniones, actos, catas y presentaciones de productos, sirve de complemento a la celebración de la feria.

Cuenta con un servicio de bar a cargo del Restaurante Karibú, que ofrece tapas de queso y vinos de la provincia, y 'La Francesa', una pastelería que es especialista en macarons de queso, teniendo su poder el tercer premio al mejor dulce de la provincia.

Catas y talleres

Para esta edición, 'Vallaqueso' contará con maridajes, catas y brunch musical. Serán para 40 personas como máximo. La programación a partir de este sábado es la siguiente:

4 de octubre

Horario de feria: Mañana de 11:00h. a 14:30 horas. Tarde de 17:00 a 20:30 horas.

Brunch musical– Edificio Q-BO. 12:30 horas.

Elaborado por Fuera de Carta, con selección de 4 quesos de Alimentos de Valladolid, bowl de frutas frescas de Ideal Fruits, 3 variedades de pan de Alimentos de Valladolid, untables de Ensuma, agua, cafés e infusiones. Todo ello amenizado con actuación en directo de Rocío Torío. Precio: 15 €.

Cata-maridaje. Panes y quesos de Valladolid. Edificio Q-BO, 19:00 horas.

Selección de quesos de Cantagrullas y La Cruz del Pobre acompañados de panes artesanos de la Tahona de Chari. (Habrá bebida para acompañar). Dirigida por Ana del Fraile Precio: 15 euros.

5 de octubre

Horario de feria: Mañana de 11:00 a 15:00 horas.

Brunch Musical– 12:30 horas.

Brunch musical de igual propuesta gastronómica y musical del sábado. Precio: 15 euros.