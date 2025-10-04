El PSOE, tajante tras conocer la "apenas actividad" del coordinador de políticas públicas: "Cuesta 627.048 euros"

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, durante un pleno del Ayuntamiento de Valladolid

El PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid ha desvelado este sábado que el director de Coordinación de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, a quien los socialistas tildan de "alcalde B", no ha tenido "apenas actividad" a pesar de que cuesta a las arcas municipales "156.000 euros anuales, 627.048 euros durante todo el mandato".

Tras pedir la información al Ayuntamiento de Valladolid, los socialistas han constatado que es "irrelevante para la ciudad" y que su aportación en el puesto es "mínima, difusa y carente de resultados tangibles".

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, han señalado que el equipo de Gobierno ha entregado la documentación "fuera de plazo", el mismo día que tuvo lugar el pleno en el que se "debía debatir la moción vetada por el alcalde, Jesús Julio Carnero".

Una vez analizada, han asegurado que el contenido "confirma las tesis sostenidas por el PSOE desde la creación de este controvertido cargo".

En este sentido, han desvelado que los documentos remitidos "apenas acreditan la presencia del denominado 'alcalde B' en reuniones del Comité Técnico de los Proyectos PRTR, sin que conste ninguna iniciativa estratégica propia, programas impulsados, evaluaciones de políticas públicas o mejoras de servicios vinculadas directamente a su trabajo".

De la misma forma, han lamentado que "Carnero no ha facilitado los planes directores, programas de calidad o decisiones ejecutivas que permitan valorar su utilidad real en la gestión municipal, ya que algunos de ellos, ni siquiera existen".

Según el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, "lo poco que el alcalde se ha atrevido a entregar confirma lo que venimos diciendo desde hace dos años".

"Este puesto no aporta nada sustancial a la ciudad. Su actividad es prácticamente inexistente y su función, puramente decorativa", ha añadido.

El PSOE ha recordado que el puesto fue creado "de forma ilegal, según declaró el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León" después de estimar el recurso presentado por los propios socialistas.

La sentencia, en cualquier caso, en su cuestión de fondo, señalaba que la irregularidad se registraba no tanto en el puesto, sino en su proceso de creación ya que fue creado antes de la necesaria modificación del Reglamento Orgánico.

Ahora bien, los socialistas han manifestado que Carnero decidió mantener el puesto a pesar de la sentencia, lo que tildan de "inédito en la historia del Ayuntamiento", mientras modifican el Reglamento Orgánico de manera "precipitada y sin consenso" para dar la legalidad "que no tenía".

Para el PSOE, el coste del puesto, 627.048 euros durante todo el mandato, más de 156.000 al año, es "injustificable a la vista de los resultados aportados".

"El alcalde no solo crea un cargo declarado ilegal, sino que lo blinda frente al control político. Y ahora sabemos por su propia documentación que, tras gastar más de 300.000 euros en dos años, la ciudad no ha obtenido ningún beneficio concreto", ha resaltado el portavoz.

Asimismo, han asegurado que la presencia en el organigrama municipal de este puesto "dificulta la coordinación interna, distorsiona el funcionamiento interno y genera desorden en la gestión".

"Carnero debe explicar de inmediato por qué mantiene un puesto inútil que cuesta más de 156.000 euros al año a los vallisoletanos, y asumir que su única función ha sido servir de refugio político a un nombramiento a dedo", ha zanjado el portavoz socialista.