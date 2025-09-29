Encontronazo entre activistas propalestinos y Carvajal (Vox) en el pleno del Ayuntamiento: "¡Qué vergüenza! Putos asesinos"

Activistas propalestina este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid y, en el círculo, la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, mientras defendía la moción

Activistas propalestina han protagonizado un encontronazo con la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal (Vox), durante la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Valladolid este lunes en el momento que esta última se encontraba defendiendo una moción para condenar "los actos de boicot" contra La Vuelta Ciclista a España.

Todo ha ocurrido después de tener que retirar una de las enmiendas de adicción de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) por no garantizar la seguridad jurídica de la misma, cuando Carvajal ha cargado contra los actos que "atentan contra el espíritu deportivo, normas de convivencia y respeto".

La número 2 del Ayuntamiento de Valladolid se encontraba criticando que los representantes políticos de izquierda "convirtieron un evento deportivo de alcance internacional en un instrumento de confrontación política".

Instante en el que los gritos han comenzado a llegar desde las tribunas del público, donde se habían colocado varias banderas de Palestina, a la vez que la teniente de alcalde elevaba la voz con el objetivo de que se le escuchase.

"¡Qué vergüenza! Putos asesinos" o "intransigentes a la intransigencia" han sido algunos de los gritos que se han escuchado desde las tribunas mientras el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha tenido que intervenir en varias ocasiones para tratar de evitar que la situación se agravara.

Carnero ha tenido que emplazar a los activistas a frenar en su actitud porque, de no hacerlo, tendría que echarles del salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid, algo que, según ha reconocido, le daría "mucha pena".

Durante el debate de la moción, la portavoz del PP, Blanca Jiménez, ha evitado entrar en exceso en juego, limitándose a defender la posición de su partido en la defensa de la propuesta, a la vez que ha dado las "gracias a todos los vallisoletanos por su capacidad pacífica".

Precisamente, los dos partidos de la oposición, VTLP y PSOE, han aprovechado así para ir principalmente contra Vox, a quienes han acusado de presentar este "intento de manipulación para cargar contra el Gobierno", tal y como ha señalado la socialista Charo Chávez.

Asimismo, la concejala de la oposición ha recalcado que en su partido condenan "toda violencia venga de donde venga" y ha reivindicado que en Valladolid "no fue un boicot violento", sino una "protesta pacífica, esperada, prevista". "La carrera se celebró y no hubo violencia ni sabotaje", ha insistido.

Por su parte, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha manifestado que la "comunidad internacional debe ejercer toda la presión diplomática y económica" necesaria para alcanzar el alto el fuego en Gaza.

También ha coincidido en la posición de Chávez sobre lo que ocurrió en Valladolid "no han sido actos violentos" y ha recordado que van 65.000 personas fallecidas directas a manos de Israel en el conflicto.

Carvajal, en última instancia, ha terminado su exposición recordando lo que ocurrió el 7 de octubre cuando Hamás acabó con la vida de 1.200 personas provocando "bebés decapitados, mujeres violadas en grupo o cuerpos quemados". Una condena que no ha hecho extensiva a lo que corresponde al gobierno de Netanyahu en territorio gazatíe mientras acusa a PSOE y VTLP de no hacer lo propio con el 7-O.

Finalmente, el pleno ha terminado por aprobar con los apoyos de los de Santiago Abascal y PP la condena "de manera firme los actos de sabotaje contra La Vuelta y la actitud de los representantes públicos", así como respaldar la exposición del rey Felipe VI ante la Organización de las Naciones Unidas, a propuesta del PSOE, con la abstención de Vox.