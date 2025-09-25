Valladolid celebrará el 12 de octubre la "grandeza de lo hispano" con un programa de actividades

Irene Carvajal presenta la programación por el Día de la Hispanidad en Valladolid

Quedan pocas semanas para el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y el Ayuntamiento de Valladolid ha impulsado este año una veintena de actividades para ensalzar "la grandeza de lo hispano". Un programa que arrancará el próximo 30 de septiembre y se prolongará hasta el día 17 del siguiente mes.

La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha sido la encargada de presentar la programación junto con el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, el director de la Fundación Castilla y León, Juan Zapatero, y el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios Hosteleros, Emilio Martín.

El desarrollo de las actividades contempla varias vinculadas al 556 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos, que sucedió en el palacio de Los Vivero de Valladolid el 19 de octubre de 1469.

Este año, igualmente, se dará especial relevancia a la presencia del Perú, como ocurrió en 2024 con Venezuela, y a La Controversia de Valladolid, de la que el Ayuntamiento está conmemorando el 475 aniversario.

Todo empezará el martes 30 de septiembre con visitas teatralizadas a la Casa de Colón. Bajo el título 'Fray Bartolo. Un invitado muy especial en la Casa de Colón', el guion coloca a Bartolomé de las Casas en Valladolid durante su estadía para participar en La Controversia.

Se han programado pases para escolares de lunes a viernes, en horario de mañana, y los viernes, sábados y domingos para el público familiar.

Para participar se debe realizar una inscripción previa en el 983 29 13 53 o presencialmente en la Casa Museo Colón, de martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Las actividades seguirán con el ciclo de mesas redondas 'Huellas de Hispanidad', que se celebrarán en el Círculo de recreo el 7, 8 y 9 de octubre a las 19:30 horas. Serán de entrada libre hasta completar aforo.

La primera abordará la 'Cocina de ida y vuelta. La huella gastronómica peruana en el mundo hispano' y será moderada por Julio Valles, presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, y las intervenciones de la chef española del Restaurante Cinco Gustos, Palmira Soler, y el chef peruano de La Barra del Indiano, Carlos Prieto Pérez.

El miércoles 8 será el turno para 'Huellas de mujer en la conquista de América', moderada por la magistrada Ana Carrascosa y con la participación de la profesora de la UNED y autora de Ellas, la conquista en femenino, Onitze Domínguez Rodríguez, y el politólogo y periodista Javier Santamarta.

Ya el jueves 9 llegará 'La huella de la Controversia de Valladolid en el ordenamiento jurídico español', la cual moderará Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, y participarán el jurista y ex comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Álvaro Gil-Robles y el decano de la Facultad de Derecho y director del Observatorio de DD.HH. de la UVa, Javier García Medina.

Ese mismo día se inaugurará la exposición cartográfica 'Cristóbal Colón y el descubrimiento de nuevos espacios' que estará expuesta en la Casa Museo de Colón. Podrá visitarse gratuitamente hasta el 21 de diciembre.

También el día 9 y hasta el 12 de octubre, tendrá lugar el I Rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad'. Una propuesta en la que el público podrá saborear en los establecimientos adheridos diversas tapas de la tradición culinaria de los países hispanos a un precio de 4,5 euros, que incluye bebida.

Dicho certamen, además, repartirá un primer y un segundo premio a las mejores tapas hispánicas, con diploma acreditativo y entradas para el musical Mamma Mia en el Teatro Calderón. Igualmente, se sortearán entradas para el espectáculo entre las personas que voten sus elaboraciones favoritas.

Como anticipo al 12 de octubre, el viernes día 10 se abrirán las puertas de las exposiciones de cultura y arte precolombina 'Mundus novus', en la Sala Municipal de Las Francesas hasta el 23 de noviembre, y 'Alma de América. Arte y mito precolombino', en La Pasión hasta el 25 de enero del próximo año.

El propio Día de la Hispanidad, a las 19:30 horas, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, e Irene Carvajal presidirán el acto institucional por el 12 de octubre en la Casa Consistorial.

El cónsul honorario de Perú en la Comunidad, José Carlos Palomino Vergara, leerá el manifiesto durante el acto, que clausurará el grupo musical Encaje de Boleros, con la guatemalteca Sonia Fausto en la interpretación.

Antes, en la víspera del 12 de octubre, el sábado 11, el Palacio Real acogerá distintas actividades familiares bajo el título 'La aventura de la Hispanidad', de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas con entrada libre.

A la conclusión del programa y desde el propio Palacio Real, una comitiva con las banderas de los países hispanoamericanos saldrá en desfile hasta la fachada del Colegio de San Gregorio, donde los abanderados harán una especial parada en recuerdo del aniversario de La Controversia de Valladolid.

Desde ahí seguirán hasta la Casa de Zorrilla, donde a las 20:00 horas se celebrará el festival 'Unidos por la música hispana' y en donde actuarán diferentes grupos de danza y música de los colectivos hispanos de la ciudad.

La entrada será gratuita con invitación, que se puede solicitar en la propia Casa de Zorrilla desde el domingo 5 de octubre y un máximo de dos por persona. Durante el desarrollo del festival se podrá acceder siempre que exista aforo disponible.

El programa incluye también dos iniciativas literarias. Una el sábado 11 a las 19:30 en el Teatro Calderón, donde tendrá lugar la representación de Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro.

Un montaje sobre el autor argentino bajo la interpretación de Andrea Bonelli y la música del pianista Shino Onhaga y la cello Cristina Chiapero. Las entradas están disponibles en la taquilla y en www.entradas.cultural.valladolid.es.

La segunda de las citas es el recital de otoño de Los Poetas del Campo Grande, que el lunes 13 de octubre, a las 12:30 horas, se reunirán en la Rosaleda de Núñez de Arce para dedicar 'Sangre hispana' al Día de la Hispanidad.

El programa en torno a la Hispanidad ofrece una serie de actividades centradas en un hito decisivo para la historia hispánica: el matrimonio de los Reyes Católicos, en 1469, en el vallisoletano Palacio de los Vivero (hoy Archivo Histórico Provincial).

Este será el tema central de las conferencias que acogerá la Casa Revilla los días 15 y 17 de octubre (19:30h con entrada libre). En la primera, el catedrático de Historia del Arte de la UVa, Miguel Ángel Zalama, abordará el tema del “Patrimonio Artístico de Isabel la Católica en el extranjero”; mientras que la profesora emérita honorífica de la UVa, Isabel del Val Valdivieso hablará sobre “La boda de los Reyes Católicos en Valladolid” en la segunda cita.

La misma tarde del día 17 (18:30h) se realizará una ofrenda floral frente al Monumento a los Reyes Católicos, en el jardín anexo al Palacio de Santa Cruz.

Además, desde el 30 de septiembre hasta el 12 de octubre, la Sala NAC de la Casa de Zorrilla albergará “El matrimonio que cambió el mundo. Boda Reyes Católicos, 19/10/1469, Valladolid”, exposición con guion del profesor Carlos Belloso y aparato gráfico de Jesús Medina que podrá visitarse de forma gratuita.

El programa “La grandeza de lo hispano. Hispanidad 2025” ha sido diseñado e impulsado desde la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

Cuenta con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; y en su puesta en marcha han colaborado las Cortes de Castilla y León, la Fundación de Castilla y León, la Embajada de Perú / Consulado de Perú en Castilla y León, la IV Subinspección General del Ejercito / Palacio Real, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, los colectivos hispanos vecinos de Valladolid, el Teatro Calderón, el Centro de Estudios de América, la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, el Círculo de Recreo de Valladolid y el colectivo “Poetas del Campo Grande”.

La coordinación general ha correspondido a la empresa Belgravia Producciones, SL.