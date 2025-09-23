Carnero ataca a Puente tras impugnar el pago aplazado de los 11 millones de la SVAV: "Es inaudito que sea de Valladolid"

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad va a llevar al Ayuntamiento de Valladolid ante la Justicia.

Una decisión adoptada tras haber acordado impugnar ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo el decreto del Consistorio con el que decidió aportar 1,23 de los 11 millones que tenía que pagar la institución municipal en 2024 y aplazar el resto.

Fue en la reunión del pasado viernes cuando este asunto fue debatido en el Consejo de Administración de la SVAV y fue impugnado con el voto del presidente de la SVAV y secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Esta confrontación nació hace meses cuando el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, firmó el decreto por el que se aprobaba el pago parcial de 1,23 millones; dejando los 9,8 para más adelante. El Ministerio, sin embargo, asegura que fue una decisión unilateral del Consistorio y que el Consejo de Administración había acordado no modificar el calendario de aportaciones.

Ante esta situación, la SVAV devolvió el importe abonado para reclamar la cuantía completa de la anualidad. Una impugnación que podría derivar en la disolución de la SVAV. Un planteamiento que ya puso sobre la mesa Santano en la última reunión presencial.

La próxima cita está prevista para el 6 de octubre y, ante ella, Carnero adelanta que "lo que tenga que ocurrir, ocurrirá". Y que el planteamiento que desde el equipo de Gobierno llevan por bandera es el del "diálogo, diálogo y más diálogo".

El regidor lamenta que el Gobierno de España esté "en otro planteamiento", pero adelanta: "No me van a sacar de mis casillas. Tengo una responsabilidad con la ciudad de Valladolid y no voy a dejar que se colapse, circulatoriamente hablando".

"Tenemos muchos proyectos a acometer en un futuro inmediato. Tiempo habrá de hablar de proyectos para dar continuidad al convenio de integración o lo que sea en un futuro fruto de los acuerdos a los que podamos llegar de modificación del mismo con este o con cualquier gobierno de España. Lo que tenga que ser, ocurrirá", afirma.

Carnero asegura que no han recibido ninguna notificación desde el punto de vista jurídico sobre la impugnación y, por tanto, que hay "silencio administrativo". Sin embargo, ha reprochado a Puente que "es inaudito que el ministro sea de Valladolid y no otorgue el aplazamiento de la cuota correspondiente".

Asimismo, ha recordado que el pago de dicha cuota incluía aplazamientos que se le otorgaron en su etapa como alcalde y que la SVAV tiene en caja "unos 90 millones de euros".

"Es un dinero que se ha pretendido sustraer a los vallisoletanos para llevar a cabo actuaciones en el momento concreto. Si recurren a los tribunales, tendrán que tomar la decisión que corresponda y la acataremos pero defenderemos desde el punto de vista jurídico que hay silencio administrativo positivo y el aplazamiento, fruto de ese silencio, está adoptado", afirma.

En relación al proyecto de soterramiento, el regidor afirma que "no teme nada" y que el equipo de Gobierno está "en diálogo desde el primer momento y ahora". Asegura que el Ayuntamiento "no ha incumplido nada" y que en la SVAV defienden "los intereses de Valladolid desde el respeto absoluto al convenio".

"Estamos totalmente tranquilos en lo que haya de acontecer porque trabajamos de manera adecuada. Los anteriores equipos de Gobierno, desde el 2017 al 2023, de más de 20 túneles que se preveían solo se acometieron uno o dos, uno lo hemos tenido que finalizar. En ocho años nada se hizo. Un convenio de estas características tiene sus tiempos y momentos", finaliza.

"Soy el único alcalde"

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este martes que Carnero había vetado una moción para conocer la aportación del director de Coordinación de Políticas Públicas al Ayuntamiento.

Una moción que el PSOE tenía previsto plantear en el próximo Pleno que se celebrará el próximo lunes 29 de septiembre. Sin embargo, el regidor ha desmentido esta información y ha asegurado que está dispuesto a debatir "si quitan 'Alcalde B' porque el único alcalde que hay soy yo".

Carnero afirma que ha oído la Junta de Portavoces y que no hay "problema en debatir sobre sus cometidos", pero que este es un puesto de funcionario y amparado por la reforma realizada del reglamento municipal.

"Si ellos eliminan la expresión 'Alcalde B' de la moción y quieren debatir de sus cometidos correspondientes, no hay ningún problema. Y si en el debate le quieren llamar 'Alcalde B', nos encargaremos de contestarles adecuadamente", finaliza.

Vallisoletanos en la India

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hecho hoy un balance positivo de los diferentes pasos que se han dado en la semana de trabajo llevada a cabo en India, también como representante oficial de la Fundación de la Casa de la India por ser presidente de la misma.

Un recorrido que ha realizado junto al propio director de la Fundación de la Casa de la India en Valladolid, Guillermo Rodríguez, el presidente de la Spain Film Comission, Juan Manuel Guimeráns, y el jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid, Juanma García.

En total han sido siete días repartidos entre las ciudades de Ahmedabad, Agra, Nueva Delhi y Bombay donde se han abordado diferentes ámbitos de actuación, además del institucional, como el patrimonial, el turístico, el gastronómico, el empresarial o el cinematográfico.

El regidor ha afirmado que “Valladolid va a tener un protagonismo especial como una de las sedes principales y tenemos una gran ilusión y una gran ambición por conocer la programación de los contenidos culturales que nos proponga el Gobierno de la India del año dual, que se articularán a través de la Casa de la India”.

En este sentido, Carnero ha anunciado que “en este modelo de exportación de las tapas que estamos desarrollando desde Valladolid, el próximo año, tras el concurso nacional de tapas de la India que se prevé celebrar en Ahmedabad, conoceremos quienes serán los representantes indios que participen en el siguiente campeonato mundial de Valladolid en 2026”.

Asimismo, ha recordado que, tras un encuentro en Bombay con la industria de Bollywood, han acordado que Valladolid sea un escenario de rodaje de alguna película en dicha productora audiovisual en la temporada 26-27.

Por otro lado, uno de los encuentros importantes ha sido en Nueva Delhi con la directora del Consejo Indio de Relaciones Culturales, Nandini Singla.

En la reunión, la directora "ha solicitado colaboración para que el Ayuntamiento sea el catalizador y el altavoz para difundir un amplio catálogo de becas que el Gobierno indio dispone a través del Consejo para que los estudiantes universitarios realicen allí parte de su carrera o en su plenitud".

Tanto en Ahmedabad como en Nueva Delhi, el alcalde ha realizado una presentación de ‘Valladolid Now’, la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones creada a través de la Ideva (Agencia de Innovación y Desarrollo Económico).

Asimismo, el alcalde ha mantenido un encuentro institucional con el director general de la Galería Nacional de Arte Moderno de Nueva Delhi, Sanjeev Kishor Goutam, con el objetivo de establecer líneas de colaboración cultural entre ambas ciudades.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la prestigiosa institución india, se han abordado proyectos de intercambio de exposiciones temporales que permitirán mostrar en Valladolid una selección representativa del arte moderno y contemporáneo de la India.