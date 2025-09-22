Miles de personas disfrutan del sabor de los quesos más innovadores en Villalón de Campos: "Ha sido un éxito"

El mercado de Villalón de Campos dando a probar sus deliciosos quesos Ayuntamiento de Villalón

Villalón de Campos ha vivido un increíble fin de semana con el sabor del mejor queso. Un increíble mercado del queso que se celebró el 20 de septiembre y que recibió la visita miles de visitantes.

Es uno de los eventos más consolidados del municipio vallisoletano. Más de 25 expositores de distintas comunidades autónomas ofrecieron sus productos a miles de asistentes que abarrotaron las calles del municipio vallisoletano.

El alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso, fue el encargado de inaugurar el acto en un arranque de la jornada que ha superado las expectativas. "Hubo turismo, tanto local como de fuera, lo que ayuda a visibilizar y promocionar el evento", afirman fuentes del Consistorio.

El alcalde de Villalón, José Ángel Alonso, en la inauguración del mercado del queso Ayuntamiento de Villalón

Además, destacan los productos de diversas comunidades como Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco o Castilla y León.

No solo hubo quesos artesanales, sino que también hubo miel, repostería, frutos secos, yogures, embutidos, helados y kebab.

Asimismo, hubo algunos quesos innovadores acompañados de pimentón, pimientos, castaña confitada, manzana, piña, mango, queso de leche de burra, de búfala, queso al Pedro Ximénez y una importante variedad.

Una de las catas de quesos Ayuntamiento de Villalón

Por otro lado, no faltaron las actividades para que todo el mundo lo pasara en grande. Los talleres de elaboración de queso y pan artesanal colgaron el cartel de completo. Al igual que ocurrió con las catas. En la degustación popular vendieron unos 2.000 tikets.

Las actividades infantiles no defraudaron a los más pequeños que también lo dieron todo en este interesante día. La exposición artística 'Cheese Parade' fue un reclamo con sus impresionantes esculturas de queso.

Los más pequeños en un taller Ayuntamiento de Villalón

Los dulzaineros amenizaron la jornada mientras los ciudadanos saboreaban los mejores quesos expuestos en el mercado. El buen tiempo también acompañó.

"El éxito del evento permite reforzar esta cita gastronómica como referencia en Castilla y León. Además, se mantiene la tradición quesera de la zona y se promueve la cultura local ligada al queso", añaden desde el Consistorio.