El Gobierno construirá 200 viviendas públicas asequibles en los antiguos cuarteles de La Rubia en Valladolid

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la de Igualdad, Ana Redondo, visitan los terrenos del acuartelamiento de La Rubia, en Valladolid, este viernes Miriam Chacón ICAL

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este viernes en Valladolid que el Gobierno, a través de la nueva empresa pública de vivienda, comprará los terrenos del antiguo acuartelamiento de La Rubia para construir 200 viviendas públicas y asequibles, asegurando que su precio no supere el 30% del ingreso de las familias.

En concreto, Rodríguez ha informado de que en la próxima reunión del Consejo de Administración de la entidad pública de vivienda, que se celebrará a finales de septiembre o principios de octubre, se adoptará el acuerdo de comprar esos terrenos al Ministerio de Defensa por valor de algo más de ocho millones de euros para poder construir sobre ellos 200 viviendas públicas y asequibles.

La ministra ha concretado que se podrían llegar a construir en torno a 300 viviendas, pero que no todo este proyecto es propiedad del Gobierno. "Hay una parte privada, y sobre ese suelo no podemos decidir qué se hace sobre él, aunque caben otras 100, y nosotros podríamos proyectar 200 viviendas 100% asequibles", ha señalado.

Rodríguez ha asegurado que, con esta actuación, se pone de manifiesto que el Gobierno "va en serio con la empresa y con el uso de todos los recursos del Estado para dar respuesta al problema de la vivienda".

Exigencia a la Junta

"Esta actuación es similar a otras importantes que hemos desplegado en Madrid, Valencia, Sevilla o Baleares que se complementa con otros instrumentos como el Plan Estatal de Vivienda en el que necesitamos también la colaboración de las comunidades", ha afirmado.

Rodríguez ha recordado que el Plan Estatal implicaría pasar de una inversión de 101 millones a 380 millones en políticas públicas de vivienda en Castilla y León y ha pedido a la Comunidad "un esfuerzo en su cofinanciación".

"Cuando dicen a la ciudadanía que no pueden asumir este planteamiento yo les digo que la vivienda cuesta y tenemos que disponer de fondos públicos como está haciendo el Gobierno de España", ha afirmado.

Y ha recordado que no están "pidiendo la luna a la Junta" sino que "saque cada año de sus presupuestos 25,5 millones de euros para políticas de vivienda de un presupuesto de más de 15.000 millones". "Es un esfuerzo razonable para el principal problema de la ciudadanía", ha añadido.

Zonas tensionadas

La ministra de Vivienda ha denunciado también que la oposición de la Junta a señalar las zonas tensionadas en la Comunidad "está impidiendo que en zonas muy tensionadas se pudiera estar interviniendo el mercado y bajando el precio del alquiler".

"Esto no es una utopía, está sucediendo hoy en España allí donde se está aplicando, en Barcelona hasta un 8% está bajando en algunos barrios. Es una realidad, es posible y es una medida eficaz", ha señalado.

Y ha criticado que la derecha acuse al Gobierno de "intervencionismo" cuando "la semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, del PP, ha pedido políticas de intervención de precio del mercado del alquiler".

Además, Rodríguez ha informado de que se han intervenido en torno a 1.000 pisos turísticos ilegales en la Comunidad y ha invitado a los ayuntamientos donde más vivienda de este tipo hay y a la Comunidad "a tomar medidas para regular este tipo de alojamientos y ofrecer políticas para que los propietarios pongan estas viviendas en alquiler residencial".

Próximos pasos

La ministra ha concretado que, tras la reunión del Consejo de Administración para la compra de los terrenos del acuartelamiento de La Rubia, el siguiente paso será "trabajar en el proyecto de demolición de estas instalaciones" y ponerse "a disposición de las autoridades municipales para valorar si creen necesario algún acompañamiento a esta actuación".

"En esta actuación como en todas para nosotros es muy importante la participación de los vecinos", ha señalado, remarcando la apuesta del Gobierno de "intervenir el mercado para garantizar el derecho a la vivienda a través de la empresa pública".

"La empresa que hemos creado garantiza que toda la oferta es pública y con precios asequibles para los vecinos y vecinas, esté catalogada como vivienda de protección oficial o no", ha añadido.

En cuanto a plazos, ha abogado por "hacerlo lo antes posible" pero sin comprometerse a una fecha. "No quiero condicionar la expectación, pero puedo garantizar a los ciudadanos de Valladolid que habrá solo vivienda pública y asequible en estos terrenos para siempre", ha señalado.

Rodríguez ha pedido, además, al resto de administraciones que "hagan lo mismo que está haciendo el Gobierno, poner todos los recursos y suelos y multiplicar sus presupuestos para dedicarlos a políticas públicas de vivienda, garantizando que esa inversión no se esfume en forma de especulación".