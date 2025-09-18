Los jóvenes de Castilla y León piden más vivienda asequible y menos ayudas: "Vivimos completamente frustrados"

La vivienda es el principal problema para los españoles. Así lo considera el 30,4% de los ciudadanos según la última entrega del CIS. Una situación compleja que se agudiza en el caso de los jóvenes. La escasez de vivienda y los altos precios tanto para alquilar como para comprar están suponiendo una auténtica barrera a la emancipación juvenil.

De los que consiguen abandonar el hogar familiar el 87% se ve obligado a compartir piso con entre 4 o 5 personas para poder asumir el gasto que supone el alquiler, según datos del Instituto de la Juventud de España. "Yo últimamente sigo viviendo con mis padres, he tenido que volver. Tengo amigos o conocidos de hasta 40 años que tienen que compartir piso", explica Diego Hernández. Vive en Ávila y es miembro de la asociación Acción Castilla y León, formada mayoritariamente por jóvenes nacidos en la comunidad.

Las distintas administraciones están lanzando paquetes de medidas para intentar paliar esta situación. Esta misma semana el presidente del Gobierno anunciaba ayudas de 30.000 euros para alquiler con opción a compra. En Castilla y León lleva en marcha un año y medio el programa Tuya que permite acceder a avales para conseguir que la entidad bancaria conceda hipotecas por el 97,5% del valor del inmueble.

Según Diego Hernández este tipo de ayudas se ven con escepticismo porque "al final es una frustración, porque al final son fórmulas mágicas y medidas electoralistas". Considera que "se está pensando más en los propietarios que en los ingresos de la juventud y su retorno, así como la fijación de población".

Para Mario Manjón, responsable de Proyectos de Incidencia Política de Provivienda, "todas las políticas públicas que tengan como objetivo paliar esta situación son bienvenidas. Ahora bien, hay que focalizar bien, porque tenemos que activar políticas a corto, a medio y a largo plazo. Las políticas que se basan en ayudas directas son políticas a muy corto plazo que actúan directamente sobre la renta y no sobre un cambio de modelo en torno al acceso a la vivienda en España".

Cuestiona las ayudas directas como estrategia para solucionar este grave problema. "No suponen una ayuda a la emergencia habitacional de muchas personas, porque uno pide hoy la ayuda o se publica hoy la ayuda, y le abonan una cuantía de miles de euros dentro de un año y medio. Realmente eso no está ayudando a un pago de la renta", argumenta Manjón.

"Hay un componente añadido que es el tipo impositivo, cuando se superan en diferentes cuantías de estas ayudas, se consideran como un incremento patrimonial, se deben declarar. Nos hemos visto en la situación en la que se han reconocido dos años de ayuda al alquiler del bono de alquiler joven y ha superado tramo y se ha tenido que abonar a Hacienda más de lo que el tipo impositivo requería".

Desde Acción Castilla y León admiten que "te llegas a plantear acceder a este tipo de ayudas", pero que el problema en la comunidad autónoma es mucho más profundo y entronca con la ineficacia de las políticas de retorno de los jóvenes que emigraron a otras regiones o al extranjero.

"Creo que en muchos casos llegamos tarde. Acabamos cogiendo la puerta de salida yendo a Madrid, a Barcelona, o al sitio donde nos ofrezcan un puesto de trabajo".

Diego Hernández remarca que "al final no podemos estar esperando a medidas electoralistas. En el caso de los jóvenes vivimos frustrados completamente porque vemos que las políticas de retorno que planteaban desde la Junta o desde el Gobierno no sirven para nada".

Aumento de los precios

Hay preocupación sobre si el aumento de las ayudas directas para el alquiler y la compra de vivienda podrán terminar provocando todavía una mayor subida de unos precios ya inasumibles para la mayoría de los jóvenes.

"El pensamiento más o menos coloquial de las personas arrendadoras está es no te alquilo, pero como vas a tener esta ayuda, pues lo vas a poder asumir. Y no se trata quizá de eso, sino que se trata de que los precios bajen, no que sigan subiendo porque hay personas que no van a percibir ayudas", explican desde Provivienda.

"Se está agravando no solo para las personas vulnerables, sino para personas con rentas medias que se ven en un problema de acceso a la vivienda por la situación de los precios".

Según el informe "Un problema como una casa" del Instituto de la Juventud de España el 35% de los jóvenes emancipados cobra un salario menor a 1.000 euros al mes. Eso les obligó a destinar de media 466,7 euros al mes al pago de vivienda durante 2024.

Escasez de vivienda disponible

La clave está en la falta de viviendas disponibles en el mercado para alquilar o comprar. "Pensamos que la solución ya está construida", afirma Mario Manjón.

"Tenemos un 14,41% del parque que es vivienda vacía. Tenemos un parque viejo, en lo que se refiere a cuestiones técnicas y cuestiones de eficiencia energética, que podría rehabilitarse y ponerse en alquiler asequible de forma mucho más rápida que la construcción".

Desde Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro que lleva de 1989 gestionando vivienda, creen que es esencial "movilizar el parque de viviendas que no estamos usando al alquiler asequible. A medio o largo plazo construir más vivienda y cambiar un modelo que no acabe en dinámicas especulativas, sino que tenga una protección permanente y esté siempre por debajo de los precios de mercado".

Para convencer a los propietarios de que saquen al mercado todas esas viviendas apuestan por medidas fiscales "tanto en negativo con rebajas del IRPF o en positivo aumentando el IBI las viviendas vacías". También por incentivar la rehabilitación de segundas viviendas, sobre todo los pueblos.

La emergencia por falta de inmuebles se agrava en el mundo rural. Acción Castilla y León ha mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León para trasladarle sus propuestas. "Desde la Junta no plantean ni medidas fiscales, ni medidas sancionadoras, ni medidas de innovación. Nos hemos reunido con ellos y hablan de muchas medidas presupuestarias. Luego en la praxis, nosotros desde los colectivos, al hacer un seguimiento acabamos en la frustración".