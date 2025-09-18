El Día del Niño en Valladolid, último subidón de adrenalina en la feria: este será el precio de los carruseles

Una de las atracciones que hay en el Real de la Feria de Valladolid Turismo Valladolid

Las fiestas de Valladolid son una de las fechas más significativas en el calendario de los ciudadanos. Unos días para reír, bailar, disfrutar y divertirse entre música, gastronomía y actividades.

La ciudad del Pisuerga se ha despedido, en parte, de estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo que cumplían su 25 aniversario. Sin embargo, los pequeños y mayores aún pueden seguir visitando el Real de la Feria y sus increíbles atracciones.

Sus 140 instalaciones, entre atracciones y casetas, aún estarán disponibles hasta el 28 de septiembre. No en su totalidad, porque algunas este domingo tendrán que marcharse a otras ciudades.

Sin embargo, son muchos ciudadanos los que esperan el fin de fiestas para acudir por dos motivos. Uno porque hay menos personas aglomeradas y dos porque todos los años se reserva una fecha muy especial para que los pequeños se monten en las atracciones a un precio más bajo.

Esta vez, el Día del Niño será el domingo 21 de septiembre. El precio de las atracciones y de las casetas estará reducido a la mitad. Una última oportunidad para que disfruten de sus carruseles favoritos y de las delicias -dulces y saladas- que hay en sus puestos.

El precio, actualmente, se mantiene en la línea de años anteriores. Es de 3,50 o 4 euros para las atracciones infantiles y desde los 4 hasta los 6 para adultos. La cuantía asciende dependiendo del riesgo de la misma.

En este caso, el domingo 21, el precio de todas será la mitad y podrán disfrutar de muchas más atracciones sin tener que gastar tanto dinero. Un día de diversión y adrenalina para pequeños y mayores.

Un recinto ferial que ha recibido ya miles de visitas. Sus nuevas atracciones están encantando al público y todas ellas están pensadas para los amantes de la adrenalina.

Una de ellas se llama Extreme y llevaba 10 años sin venir a la ciudad del Pisuerga. Otra es High Energy, un brazo vertical que rota sobre sí misma y con una altura de unos 50 metros, que sobresale por encima del recinto.

Asimismo, está el Impact, una atracción con cuatro brazos y en los dos extremos van los coches de los usuarios. Esta se estrenó, por primera vez, en Sevilla.

Además del hotel, que también se ha podido ver en este recinto y que ha llamado la atención de cientos de vallisoletanos que no han dudado en subirse a ella.

Una última llamada para que los vecinos de Valladolid acudan al Real de la Feria a disfrutar, en su totalidad, de todas las atracciones que hay disponibles. La última semana será para recorrer sus distintas calles, pero, esta vez, sin que estén todas presentes.

Una oferta para todos, pensando en que cada uno que se monte acumule increíbles recuerdos, risas y momentos para no olvidar jamás.