La presidenta vallisoletana de la ACP estalla por lo vivido en La Vuelta: “Se ha puesto en riesgo la vida de los ciclistas”

La Asociación de Ciclistas Profesionales de España (ACP), presidida por la vallisoletana Isabel Martín, ha emitido un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación y rechazo” ante los graves incidentes registrados durante varias etapas de La Vuelta a España 2025,

Unas protestas sociales que han derivado en comportamientos violentos que pusieron en riesgo la seguridad de los corredores, según advierte el escrito. La de Martín no es la única voz del ciclismo que se ha elevado para mostrar su apoyo al colectivo y criticar lo que se ha permitido, ya lo hizo también el segoviano Pedro Delgado.

Durante las jornadas de competición se vivieron situaciones “extremadamente delicadas”, con personas que llegaron a invadir la calzada en pleno pelotón, provocando caídas y poniendo en peligro la integridad física de los ciclistas.

También se denunciaron lanzamientos de chinchetas que ocasionaron pinchazos, cristales arrojados a la carretera, insultos, escupitajos y líquidos dirigidos directamente contra los corredores.

“Estos hechos, además de inaceptables, son incompatibles con los valores del deporte y ponen en peligro la salud y el trabajo de los ciclistas profesionales”, subraya Martín, que es la primera mujer que preside la Asociación de Ciclistas Profesionales de España.

Los incidentes se enmarcan en las protestas que han acompañado al paso de La Vuelta en diferentes puntos del país, motivadas principalmente por la situación en Gaza.

La ACP señala en su comunicado que rechaza “en absoluto” el “genocidio” en Gaza y reconoce la gravedad del conflicto, pero insiste en que “el derecho a la manifestación pacífica” nunca puede ejercerse de forma que comprometa la seguridad ni la integridad física de los deportistas.

Pese a los episodios vividos, Isabel Martín quiso poner en valor la profesionalidad del pelotón, destacando su compromiso y unidad en unas circunstancias tan adversas:

“El pelotón, pese a estas difíciles circunstancias, ha seguido compitiendo con gran responsabilidad, engrandeciendo el trabajo y el valor de La Vuelta a España como uno de los grandes eventos deportivos internacionales que debemos proteger y apoyar entre todos”, concluye.