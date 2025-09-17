Boecillo revivirá la lucha entre Napoleón y Wellington: la recreación histórica que une tradición y espectáculo

El municipio vallisoletano de Boecillo volverá a convertirse, por un fin de semana, en escenario vivo de la historia.

En 1812, el duque de Wellington, al frente de las tropas aliadas, libraba duras batallas en tierras castellanas frente al ejército napoleónico.

Y todo ello, a pesar de no haber conocido nunca a Napoleón en persona, Wellington fue el principal estratega que derrotó al emperador francés y se convirtió en un símbolo de la transición hacia un nuevo orden europeo. Hasta el punto de que se odiaban.

Dos siglos después, el municipio vallisoletano rememora aquel periodo a través de desfiles, batallas recreadas, talleres artesanos, música en directo y actividades para todos los públicos.

Así, desde el 26 al 28 de septiembre, se celebrará la VIII Recreación Histórica 1812: “Wellington en Boecillo”, un evento que recupera el ambiente, los personajes y la vida cotidiana de la Guerra de la Independencia.

Se trata de una cita ya consolidada en el calendario cultural y turístico de la provincia, que combina rigor histórico con un marcado carácter festivo y participativo.

El primer día comenzará con la recepción y acreditación de los recreadores en el Centro Cívico Municipal (17:00 h).

A las 20:00 horas, la Asociación Histórico Cultural “Buezillo” encabezará un pasacalles con el recibimiento de las tropas militares, que recorrerá el centro de la localidad, marcando el arranque oficial de la recreación.

El sábado, 27 de septiembre, se vivirá la gran jornada histórica. Por la mañana habrá un desfile militar por las principales calles del casco urbano (11:30 h.).

Más tarde será la inauguración de la Feria de Oficios y Talleres Artesanos, acompañada de maniobras, salvas y presentación de tropas, con música en directo de la Escuela Anna Magdalena Bach (12:00 h., Parque “El Tejar”).

No faltará el recorrido por bares con música y microteatros, de la mano de la Asociación “Buezillo” y la Banda de Pifanos, galardonada con el Premio de la 41ª Muestra de Teatro de la Diputación de Valladolid (13:00 h.).

Por la tarde, la reunión de mandos y marcha militar al campo de batalla (17:30 h.). y no puede faltar la Batalla de Boecillo: Ejército Francés vs Tropas Aliadas (18:00–19:00 h., Avda. Alamares del Caño).

A las 19.00 horas llegará el gran desfile histórico de todos los grupos hasta el Parque “El Tejar” (19:00 h.) con la esperada llegada de Wellington, recibimiento y celebración (19:30 h.). Habrá también un cran concierto final: ‘Amazing Grace’, con la Banda de Pifanos y la Escuela Anna Magdalena Bach.

La última jornada, la del domingo, estará dedicada a una nueva marcha militar al campo de batalla (11:30 h.) y a una escaramuza en el pinar de la calle Parrillanos, que marcará la clausura oficial de la VIII Recreación Histórica (12:00 h.).

Imagen de archivo de una recreación histórica de la visita de Wellington a Boecillo

Con un completo programa de desfiles, batallas recreadas, espectáculos musicales y propuestas culturales, la recreación evoca la lucha contra las tropas napoleónicas, y también convierte a Boecillo en un espacio de encuentro entre historia, tradición y vida popular.

Programa completo

VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE

Recepción y acreditación de todos los recreadores. Centro cívico de Boecillo. A partir de las 17:00 h.

Pasacalles y recibimiento de las tropas militares. A cargo de asociación histórico cultural "Buezillo". Salida: centro cívico municipal de Boecillo. 20.00 h.

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE

Desfile militar por las calles del casco urbano: CEIP "S. Cristóbal" - C/ Pino – C/ S. José - C/ Nueva - "El Tejar". A partir de 11:30 h.

Inauguración de la "Feria de oficios y talleres artesanos". Maniobras, salvas y presentación de las tropas. Ameniza: Escuela de Música "Anna Magdalena Bach". Parque público "El Tejar". A partir de 12:00 h.

Taller de prácticas y actividades médicas de la época. Realiza: Fusiliers Chasseurs Madrid. Parque público "El Tejar". A continuación.

Recorrido por los bares con música y microteatros. Asociación Histórico Cultural "Buezillo" y Banda de Pifanos. Premio de la 41ª muestra de teatro de la Diputación de Valladolid. "El Tejar" – Vendimiador – C/ Viana – C/ Olma – C/ Veintinueve. A partir de 13:00 h.

Reunión de mandos y marcha militar al campo de batalla. "El Tejar" – C/ Nueva – C/ Viana – C/ Olma – C/ Caño – Avda. G. Gamazo. De 17:30 a 18:00 h.

Batalla de Boecillo: "Ejército francés vs tropas aliadas". Parque vallado (Avda. Alamares del Caño). De 18:00 a 19:00 h.

Gran desfile histórico de todos los grupos. Campo de batalla – C/ Germán Gamazo – Parque "El Tejar". A partir de las 19:00 horas.

Llegada de Wellington: "Recibimiento y celebración". Asociación Histórico Cultural "Buezillo". Calles y parque público "El Tejar". A partir de las 19:30 horas.

Escaramuza: "Levantamiento y liberación del pueblo". Parque público "El Tejar". A partir de las 20:00 h.

Gran concierto final: "Amazing Grace". Ameniza: Banda de Pifanos y Escuela "Anna Magdalena Bach". Parque público "El Tejar". A continuación.

DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE

Reunión de mandos y marcha militar al campo de batalla. "El Tejar" – C/ Nueva – C/ Viana – Paseo Zarcilla – C/ Parrillanos. De 11:30 a 12:00 h.

Escaramuza y clausura de la "VIII recreación histórica". Pinar junto calle Parrillanos. A partir de las 12:00 h.