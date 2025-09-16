Aspace invita a reflexionar sobre la calidad de vida, la dignidad y los derechos de los mayores con parálisis cerebral

De izquierda a derecha: Rodrigo Nieto, José Cófreces, María Ángeles Cantalapiedra, Rafaela Romero y Rocío Molpeceres en la inauguración de Aspace Valladolid sobre el envejecimiento en las personas con parálisis cerebral

Aspace Valladolid ha invitado a la sociedad y a las administraciones a reflexionar sobre la calidad de vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores con parálisis cerebral.

Lo hace mediante una exposición fotográfica itinerante que hasta el próximo 25 de septiembre estará en el centro cívico Canal de Castilla y que trata sobre el envejecimiento de las personas con esta enfermedad.

"Es un proceso frecuentemente ignorado que plantea retos médicos, emocionales y sociales", reivindicaban desde la asociación en la convocatoria de inauguración.

La exposición ha sido presentada esta mañana con la presencia de la vicepresidenta de Aspace Valladolid, Rocío Molpeceres, el presidente de la Federación de Aspace Castilla y León, José Cófreces, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta, María Ángeles Cantalapiedra, y la concejala del PSOE Rafaela Romero.

La exposición, de carácter itinerante, está compuesta por 18 imágenes y pretende sensibilizar a la población acerca de la realidad del envejecimiento en personas con grandes necesidades de apoyo.

Unas fotografías que trasladan los desafíos y retos que ofrece este proceso en nuestras vidas y en concreto en la de las personas con parálisis cerebral.

Los protagonistas de las imágenes son usuarios y usuarias de Aspace Ávila, Valladolid, Burgos, Murcia, Salamanca y León y se podrá visitar desde este martes y hasta el próximo 25 de septiembre.

"Una muestra de sus historias, retos y transformaciones que invita a reflexionar sobre la calidad de vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores con parálisis cerebral", han apuntado desde la asociación.

Durante la inauguración, Cantalpiedra ha reiterado el apoyo de la Junta a la entidad y ha puesto de manifiesto la importante labor de las familias y la necesidad de que se les dote de recursos, especialmente en el momento que el paso del tiempo hace más complejo que sigan viviendo en el domicilio familiar.