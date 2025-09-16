De izquierda a derecha: Rodrigo Nieto, José Cófreces, María Ángeles Cantalapiedra, Rafaela Romero y Rocío Molpeceres en la inauguración de Aspace Valladolid sobre el envejecimiento en las personas con parálisis cerebral

Valladolid

Aspace invita a reflexionar sobre la calidad de vida, la dignidad y los derechos de los mayores con parálisis cerebral

La asociación ha impulsado en Valladolid una exposición fotográfica sobre el proceso de envejecimiento de las personas con esta enfermedad y visibilizar así las grandes necesidades de apoyo y sus reivindicaciones.

Aspace Valladolid ha invitado a la sociedad y a las administraciones a reflexionar sobre la calidad de vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores con parálisis cerebral.

Lo hace mediante una exposición fotográfica itinerante que hasta el próximo 25 de septiembre estará en el centro cívico Canal de Castilla y que trata sobre el envejecimiento de las personas con esta enfermedad.

"Es un proceso frecuentemente ignorado que plantea retos médicos, emocionales y sociales", reivindicaban desde la asociación en la convocatoria de inauguración.

José Cófreces, presidente de la Federación de Aspace Castilla y León, durante la entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y león

La exposición ha sido presentada esta mañana con la presencia de la vicepresidenta de Aspace Valladolid, Rocío Molpeceres, el presidente de la Federación de Aspace Castilla y León, José Cófreces, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta, María Ángeles Cantalapiedra, y la concejala del PSOE Rafaela Romero.

La exposición, de carácter itinerante, está compuesta por 18 imágenes y pretende sensibilizar a la población acerca de la realidad del envejecimiento en personas con grandes necesidades de apoyo.

Unas fotografías que trasladan los desafíos y retos que ofrece este proceso en nuestras vidas y en concreto en la de las personas con parálisis cerebral.

Rocío Molpeceres, en el centro, junto a (de izquierda a derecha): su asistente personal, Henar, su madre, su padre y Alicia Mateos, gerente y trabajadora social de Aspace Valladolid

Los protagonistas de las imágenes son usuarios y usuarias de Aspace Ávila, Valladolid, Burgos, Murcia, Salamanca y León y se podrá visitar desde este martes y hasta el próximo 25 de septiembre.

"Una muestra de sus historias, retos y transformaciones que invita a reflexionar sobre la calidad de vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores con parálisis cerebral", han apuntado desde la asociación.

Durante la inauguración, Cantalpiedra ha reiterado el apoyo de la Junta a la entidad y ha puesto de manifiesto la importante labor de las familias y la necesidad de que se les dote de recursos, especialmente en el momento que el paso del tiempo hace más complejo que sigan viviendo en el domicilio familiar.