Valladolid celebra unas fiestas "históricas" marcadas por la participación, el civismo y la inclusión

La ciudad de Valladolid ya ha dicho adiós a uno de los eventos más esperados por una buena parte de los vecinos: la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025.

Una cita que llegó a su fin este domingo, 14 de septiembre, tras 10 días “históricos” que han tenido la participación, el civismo y la inclusión como principales protagonistas y en los que toda la ciudad "se ha volcado en respetar y formar parte de un aniversario en torno a la festividad de la patrona de nuestra ciudad".

Así lo ha confirmado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, en la mañana de este lunes durante la presentación del balance de las fiestas, unas fechas "muy especiales” que han registrado un retorno económico para la ciudad de prácticamente el 100%, aunque "incalculable".

"Las fiestas son una de las inversiones más rentables de todo el año para Valladolid y por ello decimos que no solo son una celebración de lo que significa nuestra esencia sino también una oportunidad magnífica para ese retorno y para reforzar la marca internacional de la ciudad. Son un escaparate increíble", ha explicado Blanca.

Ocupación

En cuanto a la afluencia de visitantes, la edil ha comentado que la ocupación hotelera ha rozado el lleno los dos fines de semana de fiestas con un 95% de ocupación, situándose esta cifra por encima del 85% de media el resto de días y destacando el miércoles y el jueves, dado que, con motivo de la celebración de la contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España, se ha alcanzado el 95%.

Datos que, tal y como han resaltado desde la Asociación de Hoteles de Valladolid, han sido más altas que en años anteriores y que también se han repetido en lo relacionado con la ocupación de los apartamentos turísticos, con un 100% durante los fines de semana y un 87% el resto de días.

En ello, ha explicado la concejala, han tenido mucho que ver ciertas actividades musicales y deportivas como el concierto de Dani Fernández y la citada prueba deportiva, entre otras.

En este sentido, ha aprovechado para celebrar que el evento se celebró sin ninguna incidencia, permitiendo, además, "expandir y consolidar la marca de nuestra ciudad".

Asimismo, ha apuntado que un total de 21.600 personas han visitado los puntos de información turística de la ciudad durante los 10 días de fiesta, así como que 3.200 usuarios han accedido y consultado la web municipal, a los que, además, hay que sumar todos aquellos que han consultado y consumido información en redes sociales.

Incidencias

Atendiendo a las asistencias, intervenciones policiales, puntos violeta y el programa Young Zone, Jiménez ha destacado las "escasas" incidencias que se han registrado a lo largo de las fiestas.

Prueba de ello es que se han realizado un total de 319 asistencias sanitarias con 30 traslado a hospitales y 54 controles de alcoholemia con 1.039 pruebas realizadas de las que 16 han sido positivas.

Con todo ello, la concejala ha destacado el comportamiento cívico de la ciudadanía con carácter general, así como el nivel de involucración por parte de la población juvenil con los puntos violeta, con la atención de 3.630 usuarios, y el programa Young Zone, con el que se buscaba concienciar a la juventud de los peligros de las drogas, siendo 1.445 jóvenes los que pasaron por las carpas instaladas.

Accesibilidad e inclusión

En lo que respecta a la accesibilidad, Blanca Jiménez ha catalogado como "un auténtico éxito", la apuesta del Ayuntamiento por este ámbito, dado que con ella se ha conseguido hacer partícipe a toda la ciudadanía de la programación y convertir las fiestas de Valladolid "en las más accesibles e inclusivas de España".

Así, ha detallado que un total de 188 personas con movilidad reducida y otras discapacidades han presenciado los conciertos desde el balcón del Consistorio junto con un acompañante.

A ello ha sumado que, gracias a las novedades implantadas en las ferias gastronómicas, con las nuevas casetas de la Feria de Día y los espacios reservados tanto en esta como en la Feria de Folklore y Gastronomía, "todo el público ha podido disfrutar de ellas durante estos días".

Si bien, la concejala ha confesado que de cara a las próximas fiestas, desde el Consistorio se trabajará en mejorar las entradas y salidas al recinto ferial José Luis Bellido.

"La afluencia ha sido tan masiva, que hemos detectado embotellamientos. Y, aunque no hemos tenido que lamentar ningún incidente, creemos que sería importante mejorar la accesibilidad de todas las personas", algo que también harán en la Feria de Día a través de la búsqueda de nuevas zonas donde instalar las casetas, entre otras medidas.

Ferias y actividades

En cuanto a la Feria de Día y la de Folklore y Gastronomía, Jiménez ha confesado que ambas han resultado todo un éxito en venta y en público, superando los datos registrados el año pasado.

También han sido "un reclamo muy popular" las 473 actuaciones musicales en directo celebradas en diferentes zonas de la ciudad, la programación de la Academia de Caballería, la Cúpula del Mileno, la Plaza España, Plaza Fuente Dorada, Cadenas de San Gregorio, el Museo del Patio Herreriano, la Casa Zorrilla, Teatro Calderón o las salas de exposiciones y casas museo; y, en líneas generales, las más de 1.000 actividades organizadas durante estos días y que este año se han ampliado hasta 37 barrios.

Entre ellas destacan también las siete tiradas de fuegos artificiales y el espectáculo de drones en el Real de la Feria, que este año han contado con un gran número de asistentes.

Y es que, según ha destacado la concejala, la programación ha llenado las principales calles, plazas y espacios de la ciudad como Las Moreras, la Acera de Recoletos y el Campo Grande, llegando a registrar el día 8 el corte total de la Plaza Mayor por el concierto de Dani Fernández, y los días 6,10, 11, 12 y 13, cortes parciales por las actuaciones de Beret, James Blunt, María Becerra, Rosario y Vanesa Martín respectivamente.

Del mismo modo, ha señalado que los tardeos celebrados por diferentes establecimientos hosteleros han supuesto uno de los puntos "de impacto más fuerte" de todas las fiestas.

Transporte y limpieza

Finalmente, la concejala ha querido poner en valor el trabajo desempeñado por Auvasa y el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid.

Así, ha explicado que las novedades y ampliaciones introducidas en el servicio de transporte durante los días de fiestas, han ayudado a que Auvasa haya registrado un aumento significativo de los usuarios, alcanzando el 10% en el caso del autobús lanzadera que ha conectado el centro de la ciudad con el Real de la Feria de manera totalmente gratuita para los viajeros.

Y es que, desde el comienzo de las ferias, un total de 890.906 personas se han beneficiado de los servicios de Auvasa, lo que representa un 4,31% respecto al año anterior. Además, el día 12 de septiembre se anotó el récord anual de viajeros con 120.831 transportados.

Por su parte, BIKI también ha registrado un "continuo éxito" al romper la barrera de los 3.000 usos, con cuatro récords casi consecutivos: el día 5 con 3.649 usos, el día 9 con 3.737, el día 10 con 3.752 y el día 11 con 5.269 desplazamientos, un récord sin precedentes que coincidió con la celebración de la etapa contrarreloj de La Vuelta.

Con respecto a la cantidad de residuos recogidos durante los 10 días de ferias, Blanca ha señalado que estos ascienden a 3.512 toneladas de residuos urbanos, 128.815 kilos de vidrio, de los que 38.015 se han recolectado en los contenedores ubicados en los espacios donde se han desarrollado actividades festivas y, por último, 57.229 kilos de papel y cartón. Con las máquinas barredoras se han retirado de las vías públicas un total de 43,8 toneladas métricas.

Para ello se han precisado 1.908 desplazamientos de mobiliario urbano, la puesta en servicio de una media diaria de 14 máquinas barredoras y 10 equipos de lavado y un total de 1.100 jornadas de trabajo con 100 operarios.



