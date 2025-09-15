Tomás Rufo, el gran triunfador en la feria taurina de las fiestas de Valladolid

Tomás Rufo ha sido el gran triunfador del Trofeo Taurino San Pedro Regalado 2025 por las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 en Valladolid.

Su actuación el pasado 13 de septiembre en la plaza de toros de Valladolid le ha valido para llevarse el premio de la mejor faena de la feria.

Un galardón otorgado por un jurado experto y que ha tenido en cuenta las características del toro. En concreto, el matador se ha llevado el premio "por su extraordinaria labor, plena de arte, dominio y cadencia, ante el toro de la ganadería de Victorino Martín.

Han sido la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, en calidad de presidenta del jurado, y el edil de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, secretario del órgano, dos de los encargados en asistir a la reunión del jurado este pasado domingo.

Un encuentro que sirvió para deliberar y votar los distintos galardones que se han concedido en esta 62 edición de los trofeos que organiza el Ayuntamiento de Valladolid.

El premio al toro más destacado por su trapío, nobleza y bravura fue para el empresario Victorino Martín. En concreto, se ha reconocido al toro 'Porteño', de 473 kilos, que fue lidiado en tercer lugar por Tomás Rufo esa misma jornada del 13 de septiembre.

Por otro lado, Juan Bernal, de la cuadrilla de Emilio de Justo, se llevó el trofeo al picador más destacado en la suerte de varas por su actuación el pasado jueves 11 de septiembre.

Por último, el subalterno más destacado en la ejecución de la suerte de banderillas y la labor con el capote de brega recayó en Rafael González, de la cuadrilla de Marco Pérez, por su "completa actuación en los toros que le correspondieron durante la corrida celebrada el viernes 12 de septiembre".