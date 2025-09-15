Carnero visita la India con la mirada puesta en el año dual 2026: "Siento a Gandhi cerca de nuestros corazones"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al busto de Gandhi en la India. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha realizado una visita institucional al ashram-museo de Mahatma Gandhi en Ahmedabad, a orillas del río Sabamarti.

Este es un enclave que pasa por ser histórico, donde el líder de la independencia india residió durante trece años y desde el que inició la Marcha de la Sal en el año 1930, un lugar de referencia mundial en la defensa de la libertad, la justicia y la no violencia.

Carnero ha estado acompañado por el director del museo, Atul Pandya, y representantes del Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR).

El primer edil vallisoletano ha podido conocer objetos de gran valor simbólico, como la mesa de trabajo de Gandhi o la rueca con la que alentó a la autosuficiencia textil de las familias indias. La visita ha concluido con una ofrenda floral en la estatua de Mahatma, en un gesto solemne de respeto y también de homenaje.

“Iniciando nuestro viaje oficial aquí en La India. Arrancamos en un lugar especial para los indios y para la humanidad. Cerca de Gandhi. Aquí nos llenamos de ese espíritu y sentimiento que hizo posible muchas cosas en La India como fue su independencia e hizo posible el mensaje de paz y fraternidad. Eso nos enseñó Gandhi y aquí se palpa y siente”.

Jesús Julio Carnero en su visita a la India Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

Como ha añadido, “este acto reviste una especial significación para Valladolid, ciudad que en 2001 se convirtió en la primera en España en acoger un busto de Gandhi, emplazado en el Parque de la Paz. Desde entonces, cada 2 de octubre, la capital celebra el Día Internacional de la No Violencia, en consonancia con el espíritu de concordia y entendimiento que inspiró la vida del líder indio”.

Con esta visita, Valladolid reafirma su compromiso con los valores universales que Gandhi defendió, consolidando su papel como ciudad abierta al diálogo, la cooperación internacional y la promoción de la paz entre los pueblos.

“Es un honor representar a Valladolid en este encuentro especial en el que siento a Gandhi cerca de nuestros corazones. Gracias a la India por aportar la no violencia con Gandhi”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Todo ello enmarcado en una serie de encuentros que comienzan a partir de hoy en el país asiático con las miras puestas en el año dual España-India 2026, donde Valladolid será protagonista de grandes citas y eventos.