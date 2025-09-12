Atropellado un hombre en silla de ruedas en Laguna: trasladado al Hospital Río Hortega de Valladolid

Un hombre de unos 75 años, que circulaba en silla de ruedas, ha sido atropellado en la mañana de este viernes, 12 de septiembre, en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 10:57 horas de la mañana en la Avenida Madrid, 5, cuando el varón ha sido golpeado por un turismo.

La persona en silla de ruedas ha caído al suelo herido, pero consciente tras el golpe sufrido.

Rápidamente, el Servicio de Emergencias 112 ha dado aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado a una ambulancia para atender al herido.

El varón, tras los hechos, ha sido trasladado por una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Río Hortega.

El 112 ha informado también de un accidente vial con heridos en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo, que ha tenido lugar a las 11: 25 horas.