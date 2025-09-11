"Israel asesina y La Vuelta patrocina": los propalestinos también se manifiestan contra el "genocidio" en Valladolid

Decenas de personas de la Plataforma Solidaridad con Palestina se han concentrado en el recorrido de la 18ª etapa de La Vuelta a España que recorría las calles de Valladolid en protesta por la presencia del equipo Israel Premier-Tech, como vienen haciendo en distintas provincias de la geografía española.

“Estamos aquí. Somos mucha gente. Denunciamos la instrumentalización del deporte para blanquear un estado sionista como es el estado israelí”, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Santiago Molina, miembro de la plataforma.

Ha añadido que “se oponen a que se instrumentalice el deporte” para “blanquear a Israel” y ha asegurado que “Israel no puede estar en La Vuelta”.

“Israel asesina y La Vuelta patrocina”, ha afirmado Santiago, que ha pedido “tomar medidas contra un equipo que “está representando a un régimen sionista” y ha añadido que lo que ocurre en Gaza “no es una guerra, sino un genocidio”.

Manifestantes en la Vuelta a España en Valladolid

“Contra el genocidio de Israel”

El secretario de Organización y Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también se ha dejado ver en la mañana de este jueves, 11 de septiembre, en el inicio de la etapa contrarreloj de La Vuelta a España que recorre las calles de Valladolid para manifestar su “repulsa” contra “el genocidio de Israel”.

“Estamos aquí para apoyar al pueblo palestino y visibilizar el terrible genocidio que el estado terrorista y genocida de Israel está perpetrando contra el palestino. También para decir que es una vergüenza que La Vuelta Ciclista a España y la UCI estén blanqueándolo”, ha afirmado Fernández.

El de Podemos ha pedido “el fin del genocidio” y que “hay que hacer un boicot al equipo Israel para evitar que pasee libremente por las calles de nuestras ciudades”, ha añadido.

Ha pedido al equipo Israel “irse por su propia voluntad de La Vuelta” y si no “que La Vuelta lo hubiese expulsado” añadiendo que “el Gobierno podía haber hecho más” cortando las relaciones con el país israelí.

“Es increíble que cuando hay un genocidio atroz en marcha que lleva más de 20.000 niños asesinados, un equipo israelí pasee tranquilamente por las calles y se esté blanqueando un genocidio. En España y Valladolid hay más gente que está en contra de esto y a favor del pueblo palestino”, ha finalizado Fernández.

Pablo Fernández

Tranquilidad

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, también ha realizado el corte de cinta que ha dado inicio a la etapa que se ha desarrollado por las calles de Valladolid y ha informado de las novedades en lo que a la seguridad del evento se refiere.

“La cuestión está controlada. Hay grupos de manifestantes numerosos en favor del pueblo y la causa palestina pero no tenemos incidencias de relevancia. A lo largo de la noche también ha estado muy tranquilo todo con un par de pintadas a las afueras de la ciudad en la carretera”, ha afirmado Canales.

Esa es la mayor incidencia del día “dos pintadas con el lema de ‘Palestina free’”, ha añadido Canales que ha asegurado que “las zonas que más preocupan son donde están los medios”.

Bandera palestina en Valladolid

“Estas personas son las menos preocupantes. Su tono es pacífico. El problema mayor es los radicales libres que podrían saltar inmediatamente a la prueba”, ha añadido el subdelegado del Gobierno.

Canales ha “entendido y compartido” que se haya recortado la prueba de los 27 a los 12 kilómetros. “Anoche me llevé una gran alegría”, ha finalizado.