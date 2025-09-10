Tragedia en la VA-30 de Valladolid: muere una motorista tras una colisión por alcance contra un turismo

Una mujer de unos 35 años ha fallecido tras un trágico accidente en la ronda VA-30 de Valladolid que se ha producido a las 13:13 horas de este miércoles, 10 de septiembre, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

La sala de operaciones recibía una llamada en la que se solicitaba asistencia para la conductora de una motocicleta tras sufrir un accidente tras una colisión por alcance contra un turismo en el kilómetro 20 de la ronda VA-30, sentido oeste, en Valladolid capital.

Rápidamente se ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y al centro coordinador de urgencias CCU de Emergencias Sanitarias-Sacyl desde el que se ha enviado una UVI móvil.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a la mujer herida confirmando el fallecimiento de ésta instantes más tarde.