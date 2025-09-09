Corneado en el muslo un joven durante el encierro de Portillo: ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valladolid

Un encierro en Portillo durante sus fiestas patronales de este 2025. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La localidad vallisoletana de Portillo celebra, del 6 al 9 y del 11 al 14 de septiembre, sus fiestas patronales con diversas actividades entre las que destacan los toros y la amplia afición taurina existente en el lugar.

Este martes, 9 de septiembre, se celebraba en la localidad el tercer encierro mixto, que arrancaba a las 17:00 horas, en el campo y en recorrido también urbano.

Un encierro que ha sido “complicado”, como afirman fuentes presenciales a EL ESPAÑOL de Castilla y León y que ha dejado un herido.

“Ha sido corneado un joven de 20 años al lado del Casino al final del circuito urbano del encierro”, han informado fuentes de Tauromed a este periódico.

El varón ha recibido la cornada en “el muslo sin afectación de vasos sanguíneos” por suerte para él.

Tras resultar herido ha sido estabilizado en la enfermería del propio recorrido del encierro antes de ser trasladado al Hospital Clínico de Valladolid.