Valladolid inaugura su feria gastronómica confiada en que la casa de Andalucía recupere la normalidad en "pocas horas"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura la Feria de Folklore y Gastronomía junto a otros miembros de la corporación municipal y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este domingo, 7 de septiembre, la 42 Feria de Folklore y Gastronomía que se celebra en el recinto ferial José Luis Bellido y como uno de los grandes iconos de la Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de la ciudad del Pisuerga.

Acompañado de otros miembros de la corporación municipal, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; el presidente de la Federación de Casas Regionales de Castilla y León, José Luis Bellido; y el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, entre otros, Carnero ha comenzado su intervención saludando la Casa de Andalucía tras el susto vivido en la mañana del sábado.

En dicha caseta se registró un incendio que dejó un herido, obligó a desalojar el recinto ferial temporalmente y generó momentos de mucha tensión entre los presentes. Sin embargo, tal y como ha destacado el alcalde "todo va reconduciéndose ya de manera debida" y se espera que "en pocas horas, a lo sumo en dos días, vuelva a tener una actividad totalmente plena".

"Gracias a Dios que ha sido solamente un susto y que ya está resuelto. De hecho, en este momento la casa está abierta, aunque no en rendimiento total y absoluto", ha apuntado el alcalde.

Con ello, ha procedido a inaugurar una feria que, según ha comentado, "forma parte de esos iconos que definen las fiestas de Valladolid" y que, además, este año viene con "una grandísima novedad": un recinto "fijo y estable" donde celebrar la gastronomía y que, además, va a permitir la celebración de otras acciones y eventos a lo largo del año "gracias a su versatilidad y a la modificación que introdujimos en el proyecto del Gobierno anterior".

En este sentido, el alcalde ha confesado su intención en que también pueda ser una zona "fan club" del Real Valladolid para antes y después de los partidos. "En eso estamos trabajando y vamos a ver si lo conseguimos", ha explicado.

"Estamos muy satisfechos de este proyecto, un recinto que lleva el nombre de José Luis Bellido, quien lo es todo desde el punto de vista de la gastronomía, dado que él mismo y de la mano de Rodríguez Bolaños arrancó un icono de nuestras fiestas", ha apuntado.

Una "grandísima idea" que, según ha recordado, "al principio fue un pequeño germen de cuatro casetas en la Plaza del Poniente, que luego fue avanzando hacia ni más ni menos que el paseo de coches en un Campo Grande, de ahí a La Rubia, y que también León de la Riva y Óscar Puente fueron consolidando como ese gran proyecto que es las casetas regionales".

Carnero tampoco se ha olvidado de Canarias, "tierra hermana" a la que ha trasladado "toda nuestra solidaridad en este momento de dificultad con todo el problema migratorio", ni de "la reina" de este año de la Federación de las Casas Regionales, Azumena, "segoviana, pero con nombre de burgalesa y hermana castellana y leonesa".

Finalmente, se ha dirigido a las diferentes casas regionales y a sus miembros, confesando que para él "tienen un valor profundo que llevo interiorizado en mi corazón".