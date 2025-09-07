Un récord para chuparse los dedos y un espectáculo de DJ que hará vibrar la tercera noche de las fiestas de Valladolid

Valladolid alcanza el récord Guiness de lanzamiento de gorros de cocina en una pasada edición de sus fiestas Miriam Chacón ICAL

La ciudad de Valladolid se engalana este domingo, 7 de septiembre, para disfrutar del tercer día de sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo después del emotivo pregón del viernes y de un intenso sábado que ha hecho las delicias de pequeños y mayores en la capital vallisoletana.

Este domingo, el ambiente festivo inundará de nuevo las calles de la ciudad en una jornada que se iniciará con un evento que ya se ha convertido en un auténtico clásico de las fiestas vallisoletanas: la VII Marcha Cicloturística en la Acera de Recoletos, a partir de las 10:30 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar la Tía Melitona en el Pinar de Jalón, desde las 12:00 horas, y un increíble pasacalles recorrerá la zona centro de la ciudad a partir de las 13:00 horas.

Por la tarde, los aficionados a los toros podrán deleitarse con la corrida de Rejones para Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio con toros de La Capea, San Pelayo, Carmen Lorenzo y los gigantes y cabezudos harán las delicias de toda la familia en Las Moreras a las 18:30.

A partir de las 19:00 horas llegará un momento cumbre de la jornada y que se ha convertido en una auténtica tradición, con el Récord Mundial de la línea de tartas más larga en el Paseo Central de Campo Grande en el que podrán participar todos aquellos que lo deseen.

Por la noche, los aficionados a la música electrónica vibrarán en otro de los eventos de primer nivel de las fiestas, el ya tradicional espectáculo de DJ, que tendrá lugar en una Plaza Mayor a buen seguro abarrotada. Sergei Rez, Carlos Jean, Joyse y Don Diablo harán bailar a todos los asistentes en un increíble espectáculo que pondrá el colofón a un domingo muy especial en Valladolid.

Domingo 7 de septiembre

10:30 horas. VII Marcha Cicloturística – Acera Recoletos

11:00 horas. Harley Davidson and Custom – Cúpula del Milenio

12:00 horas. Tía Melitona – Pinar de Jalón

13:00 horas. Pasacalles en la zona centro.

18:00 horas. Corrida de Rejones para Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio con toros de La Capea, San Pelayo Carmen Lorenzo.

18:30 horas. Gigantes y Cabezudos en el paseo de Las Moreras.

De 19:00 a 04:00 horas. Proyecto 47, sexta edición del HipHop Culture Event en Moreras.

A partir de las 19:00 horas. Récord Mundial de la línea de tartas más larga en el Paseo Central de Campo Grande.

De 20:00 horas a 01:00 horas. Moreras Beach Fest 'Infofiestas x Moreras'.

20:30 horas. Orquesta 'Tentación' en la pérgola de Campo Grande.

20:30 horas. Actuaciones regionales de Ávila y de la Isla del Hierro en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

20:45 horas. Actuación de Sergei Rez en la Plaza Mayor.

21:45 horas. Actuación de Carlos Jean en la Plaza Mayor.

De 22:00 a 04:00 horas. La Neverita x Lorencito Fest en el escenario de La Rosaleda en Moreras.

22:15 horas. Sesión de pirotecnia Piroalpa (Castellón) en el Paraje del Caño Hondo.

23:15 horas. Actuación de Joyse en la Plaza Mayor.

00:00 horas. Actuación de Don Diablo en la Plaza Mayor.