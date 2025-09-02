Pasacalles, charangas, desfiles, conciertos, hinchables y mucho más, las propuestas de las peñas de Valladolid para las fiestas

Presentación de la programación de las peñas de Valladolid para las fiestas 2025

Este viernes, 5 de septiembre, Valladolid inicia el 25 aniversario de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Una simbólica cifra por la que, además, las peñas de la ciudad del Pisuerga han preparado un amplísimo programa de actividades para todos los públicos.

Este martes se ha celebrado el acto de presentación de las actividades organizadas por la Coordinadora de Peñas de Valladolid y por la Federación Vallisoletana de Peñas (Fevapeñas), junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

Juan Antonio Bermejo, de la Coordinadora, Francisco Javier Cuesta, de Fevapeñas, y Blanca Jiménez han estado también acompañados por el presidente de la Asociación Provincial de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero, que está detrás del récord mundial que se busca este año con la tarta más larga del mundo.

"Un trabajo que cada año pone de manifiesto el trabajo de los peñistas de nuestra ciudad y que permite a Valladolid, y a esta concejala, enorgullecerse de la implicación de todos los vecinos en celebrar las mejores fiestas de España", ha apuntado Blanca Jiménez durante el acto de presentación.

Por un lado, la Coordinadora de Peñas celebrará su tradicional concentración y desfile que llegará hasta la Plaza Mayor el próximo viernes, donde se impondrá el pañuelo y bandera al Conde Ansúrez de la mano de la peña 'El Chupetón'.

Masterclass, actividades y juegos infantiles, el 'Moreras Beach Club, Tributo' o la segunda edición del playback show 'Mamá quiero ser artista' son otras de las actividades que, en su caso, protagonizarán la programación del primer sábado de ferias y fiestas.

El domingo arrancará con la VII Marcha Cicloturística 'Acera de Recoletos a Puente de la Hispanidad'. Este mismo día se celebrará también uno de los platos fuertes, el Récord Mundial Oficial que se buscará con la tarta más larga del mundo de 360 metros.

Tras degustar la elaboración, tendrá lugar la entrega peñista honorífico 2025 al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid.

El programa de la Coordinadora se completará con sesiones de zumba, hinchables, masterclass, juegos y propuestas musicales como el 'Moreras Beach Fest. Glow Party' el jueves 11, o el 'Gran día de las peñas' con la sesión de los dj's residentes de la Coordinadora, el viernes 12 y el 'Saturday Night Party' el sábado 13.

Ya el domingo, la Coordinadora finalizará sus actividades con el pasacalles y la retirada del pañuelo al Conde Ansúrez a cargo de la peña Infofiestas.

Por otro lado, Fevapeñas arrancará el 5 de septiembre con su concentración en la Plaza Portugalete y el pasacalles con la charanga 'El Pendón' hasta la Plaza Mayor.

Durante el fin de semana, la federación ha preparado actividades infantiles con hinchables o la actuación 'Abrapalabra Cuentacuentos', que junto al pasacalles con batucada desde la Plaza de la Rinconada a las 20:00 y las VIII edición de la verbena, en la calle Marqués del Duero, cerrarán el día.

El domingo habrá un pasacalles por el centro de Valladolid desde las 13:00 y el viernes 12 se celebrará el 'Día de las peñas', durante la XII edición de 'El conciertazo de Fevapeñas' en la calle Andrés de la Orden con las bandas 'Triquel', 'Wateke' y 'Lostway'.

El sábado 13 de septiembre, a las 21:30h se celebrará la discomovida fevapeñas 80`s y 90`s y el domingo el pasacalles de la Peña comuneros por las calles del centro de Valladolid.