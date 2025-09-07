Un joven acaba detenido tras destrozar varias habitaciones y una sala de un hostal de Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid detuvo el pasado 4 de septiembre a un joven por un presunto delito de daños.

El inicio de la investigación se remonta al momento en el que el responsable de un hostal de la ciudad llamó a la Policía por unos destrozos en el negocio.

En ese momento, un indicativo uniformado se presentó en el lugar de los hechos, siendo a su llegada cuando se entrevistó con el requiriente. Este, por su parte, relató a los agentes que personas desconocidas habían destrozado dos habitaciones y una sala del establecimiento.

Entonces, los agentes apreciaron que alguien había arrancado "de cuajo" las televisiones de la pared de las citadas habitaciones, encontrándose uno de ellos en el suelo de un patio interior junto a restos de una lámpara y una silla que, al parecer, alguien había tirado desde la ventana de la habitación, mientras que del otro no encontraron rastro alguno.

Además, los policías vieron que en la sala común del hostal también había restos rotos de una cafetera por el suelo.

Pasados unos minutos, el conserje del hostal que había estado trabajando en el mismo durante la pasada madrugada se desplazó al lugar, confesando que él mismo vio a través de las cámaras a un joven que se alojaba en una de las habitaciones llegar al establecimiento junto a otras tres personas, todas ellas al parecer bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, el conserje manifestó que vio al citado joven acceder a las habitaciones que habían sido dañadas, que en ese momento tenían la llave en la puerta porque estaban desocupadas.

Tras ello, los agentes procedieron a llamar a la puerta de la habitación ocupada por el joven, encontrando al mismo junto a otras tres personas, además de la televisión arrancada de la pared y tirada en el suelo junto a los restos de una lámpara.

En ese momento, el joven reconoció a los agentes haber cometido todos los destrozos bajo los efectos del alcohol, así como que no recordaba lo que había hecho con la tele que faltaba en una de las habitaciones afectadas.

Por todo ello, la Policía Nacional procedió a su detención como presunto autor de un delito de daños y a trasladarle a dependencias policiales, mientras que el responsable del hostal confesó su intención interponer una denuncia por todo lo ocurrido.

Si bien, tras prestar declaración, el detenido fue puesto en libertad, aunque con la obligación de comparecer cuando lo requiera ante el juez, el cual ya ha sido informado de las diligencias practicadas.