Desalojan las casetas regionales de las fiestas de Valladolid por el incendio de una freidora en la de Andalucía

Incendio en la caseta de Andalucía de la feria de Valladolid

Momentos de tensión en las casetas regionales de Valladolid. Este sábado, 6 de septiembre, se ha originado un incendio en la caseta de Andalucía, que ha obligado a desalojar el recinto ferial situado junto al auditorio Miguel Delibes.

Según ha informado el 112 Castilla y León, el fuego se ha registrado sobre las 14:22 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido más de una decena de llamadas alertando del suceso.

Al parecer, las llamas se han originado en una freidora. Si bien, afortunadamente, no se han registrado daños humanos, tan solo materiales.

En un primer momento, únicamente ha sido desalojada la zona de la caseta de Andalucía. Sin embargo, pasados unos minutos, la organización ha decidido evacuar todo el recinto ante la gran acumulación de humo registrada en las instalaciones.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos de Valladolid y efectivos de la Policía Municipal y Nacional, quienes se encuentran trabajando en el lugar.

Imagen del recinto ferial tras el incendio en una de las casetas regionales

En estos momentos, ya es posible acceder al recinto, aunque la caseta de Andalucía aún permanece cerrada.