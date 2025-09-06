Un día para comerse España en las casetas regionales y terminar bailando con un sevillano en la Plaza Mayor

Este sábado habrá actuaciones regionales de Asturias y Galicia en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla. Ayto. Valladolid

Las fiestas de la Virgen de San Lorenzo continúan este sábado 6 de septiembre con una jornada repleta de actividades para todos los públicos, desde primeras horas de la mañana hasta la madrugada.

Después del impresionante pregón que se vivió en la Plaza Mayor, es el momento de hacer una visita por las muchas actividades que hay en este primer fin de semana festivo pucelano.

La programación arrancará a las 09:00 horas con el Trofeo Cadete Claudio Manso en el campo de fútbol La Ribera, mientras que en la Cúpula del Milenio se celebrará durante todo el día el Campeonato de Puzzles, un clásico ya del programa festivo.

Los más pequeños disfrutarán por la tarde de hinchables en la Chopera de Moreras, en paralelo al esperado Campeonato Mundial de Cortes con toros de Antonio Bañuelos en la Plaza de Toros, una de las citas más populares y multitudinarias de las fiestas.

La tradición volverá a sentirse en las calles con el paseo de Gigantes y Cabezudos desde el Campo Grande a partir de las 18:30 horas, mientras que la música tomará el relevo con una variada oferta de conciertos y festivales.

Desde la Ruta 666 en Cantarranas hasta las largas sesiones del Moreras Beach Fest “Tributo”, el Lorencito Fest en La Rosaleda o el festival de música electrónica en el Patio Herreriano.

También habrá espacio para el folclore con las actuaciones regionales de Asturias y Galicia en el recinto José Luis Bellido, la XX edición de Danzando en la Calle en la Plaza España y la orquesta El Salón en Campo Grande. Por cierto, es el momento de hacer una ruta gastronómica por toda España gracias a las casetas, que estrenan ubicación y arrancan este sábado.

La pirotecnia Caballer FX, desde Valencia, llenará de color el cielo vallisoletano a las 22:15 horas en el Paraje del Caño Hondo, preludio de uno de los momentos más esperados del día: el concierto de Beret en la Plaza Mayor a las 23:00 horas, que pondrá el broche musical a una jornada que promete volver a abarrotar las calles de la ciudad. Estas son las sensaciones que tiene el cantante sevillano antes de la actuación.

Sábado 6 de septiembre

09:00-14:00 horas Trofeo Cadete Claudio Manso – Campo Fútbol La Ribera

11:00-14:00 horas/17:00-20:30 Campeonato de Puzzles – Cúpula del Milenio

De 16.00 a 19.30 horas. Hinchables infantiles en la Chopera de Moreras.

18.00 horas. Campeonato mundial de Cortes con toros de Antonio Bañuelos en la Plaza de Toros.

18.30 horas. Gigantes y Cabezudos desde el Paseo del Príncipe- Campo Grande.

De 18.30 a 22.00 horas. Ruta 666, Trifásicos Di Versiones en la Plaza Cantarranas.

De 20.00 a 04.00 horas. Moreras Beach Fest 'Tributo' en Moreras.

De 20.30 a 04.00 horas. Flotsam and Jetsam, Aneuma, Iron What? Alterade en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'El Salón' en la pérgola de Campo Grande.

De 20.30 horas a 02.00 horas. Festival de música electrónica en el Museo Patio Herreriano.

20.30 horas. Actuaciones regionales de Asturias y Galicia en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

20.30 horas. Danzando en la calle, Farah Diva XX edición en la Plaza España.

21.45 horas. Actuación de Eleká the Class en la Plaza Mayor.

De 22.00 a 04.00 horas. Mimosos x Lorencito Fest en el escenario de La Rosaleda en Moreras.

22.15 horas. Sesión de pirotecnia Caballer FX (Valencia) en el Paraje del Caño Hondo.

23.00 horas. Actuación de Beret en la Plaza Mayor.