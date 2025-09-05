Beret, de sus tímidos inicios a actuar en las fiestas de Valladolid: "Odiaba dar conciertos, tenía miedo"

Valladolid cuenta las horas para recibir a uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español.

Este sábado, 6 de septiembre, en el marco de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, Francisco Javier Álvarez Beret, conocido por todos como Beret, aterrizará en la ciudad del Pisuerga dispuesto a conquistar a vecinos y visitantes con un prometedor concierto con el que el célebre artista pondrá banda sonora a la capital vallisoletana a partir de las 23:00 horas en la céntrica Plaza Mayor.

Un espectáculo que, tal y como ha confesado en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, afronta con "muchas ganas" por un motivo concreto. "Todo el público que tengo allí es súper intenso, o al menos eso es lo que me transmiten por redes".

Consciente de la "responsabilidad" que es actuar en las fiestas patronales de la ciudad y confiado en "que la gente se lo pase súper bien", el artista sevillano promete a los vallisoletanos "un concierto con dinámica para reír, saltar, llorar y recordar" y les manda un mensaje: "No vayáis con ninguna premeditación, va a ser un vaivén de todas las emociones y todo el mundo lo va a disfrutar", advierte.

Un viaje de "mucha ansiedad"

A sus 29 años, el cantante y compositor ha logrado consolidarse como una de las voces más influyentes de la música española gracias, entre otras cosas, a su talento para la música, su autenticidad y sus emotivas y profundas letras, con las que ha conseguido conectar, y mucho, con el público.

Arrastra una carrera meteórica que, lejos de estancarse, va en continuo ascenso, y que ya acumula grandes éxitos. Ahora bien, tal y como ha confesado, es fruto de algo que ha ido evolucionando "con el paso de los años".

El artista sevillano Beret @beret1996 Instagram

Sus inicios en el mundo de la música se remontan a los 16 años, y no por influencias familiares, sino de su propio barrio: "En mi familia nadie escuchaba música, pero en mi barrio se escuchaba mucho rap y se hablaba mucho de componer".

Así, Beret, a quien por aquel entonces todo el mundo conocía como Fran, se lanzó a hacer una canción que "un amigo mío la subió a YouTube sin mi consentimiento". La sorpresa fue que el tema, 'Dime quién ama de verdad', funcionó muy bien, lo que le permitió iniciar un brillante camino en el mundo de la música.

"A los dos meses empecé de gira en una sala de 100 personas, sin ninguna formación y sin saber ni siquiera lo que tenía que hacer en un concierto", recuerda.

Si bien, tuvo que enfrentarse a un problema que le costó mucho resolver: "Ahí me di cuenta de que tenía muchas ganas de cantar, pero tenía miedo y no era capaz de quitármelo", reconoce.

Por ello, asegura que, pese a que desde entonces no ha parado y ha vivido "un viaje muy bonito", confiesa que sus inicios los vivió "con mucha ansiedad, porque no sabía muy bien cuáles eran los pasos que tenía que seguir y tampoco me había expuesto tanto nunca".

"Creo que lo tendría que haber vivido con más serenidad, pero no pude porque no estaba nada habituado a todo aquello. De hecho, en mis primeros cinco años odiaba dar conciertos", añade.

No obstante, pasado un tiempo decidió formarse, y con lo que fue aprendiendo poco a poco consiguió superar ese sentimiento. Algo que le devolvió las ganas de centrarse en su carrera artística y que le permitió empezar a disfrutar de ella.

"Superación y desahogo"

Desde entonces, ya han pasado 12 años de giras en los que, reconoce, "me ha pasado absolutamente de todo". No obstante, el cantante presume de que la fama nunca ha interferido en su día a día.

"La fama no ha cambiado mucho mi vida, yo vivo con total normalidad porque, por suerte, tengo un público que me da bastante cariño y puedo decir que nunca me he encontrado ningún 'hater' ni he tenido que decir: 'no voy a salir de casa porque se lía', así que, por esa parte, súper agradecido", revela.

Lo achaca, principalmente, a "la capacidad de la gente de entrar en mis letras y verse a ellos mismos ahí". Canciones "autobiográficas" con las que busca la "superación personal y el desahogo".

El cantante Beret @beret1996

Si bien, lejos de haber jugado en su contra el hecho de desnudarse de tal manera ante su público, Beret reconoce que abrirse así le ha hecho "más fuerte". Además, confiesa que es consciente de las tantas personas de todo el mundo a las que ayuda con su música.

"Siempre me llega ese feedback y para mí es brutal saber que a pesar de esa distancia de tantos kilómetros la gente está ahí. Es un motor y una manera de saber que esto me está sirviendo para algo, que independientemente de los números y de que una canción vaya bien o mal, siempre hay alguien al que le ayuda".

La misma sensación tiene con el hecho de haberse mostrado siempre en sus canciones como una persona muy creyente, ya que piensa que “es una cosa que he manifestado como algo muy mío, pero adaptándome al pensamiento de la persona que me escucha, independientemente de su creencia. Nunca me ha cerrado puertas o al menos yo no lo he notado”, explica.

Su día "más surrealista"

Entre sus múltiples logros a nivel personal y profesional, el artista sevillano destaca el momento en el que cantó frente al Papa en 2023. El que define como “el día más surrealista de mi vida”.

“Yo estaba en Sevilla, de repente vi que tenía una carta del Vaticano con una invitación para cantar delante de 6.000 niños. Nos mandaron un avión privado, fuimos directamente al Vaticano y fue todo un poco loco, porque imagínate, aterrizar directamente allí, encontrarte al Papa, hablar con él y cantarle. Fue todo muy rápido, pero muy bonito”, recuerda.

Ahora, Beret solo confía en poder seguir viviendo experiencias de este tipo. Aventuras que le llenen el corazón y con las que poder presumir de haber cumplido un sueño. Entre ellos, “que la gente que me escucha siga haciéndolo y transmitiéndolo a las siguientes generaciones” y “llenar estadios como el Wanda Metropolitano”. “Para mí sería brutal”.