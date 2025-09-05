Valladolid enciende sus fiestas con un pregón en femenino y música muy pucelana en una noche para liarla

Pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. L. Pérez ICAL

Ya están aquí. Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo dan este viernes 5 de septiembre el pistoletazo de salida en Valladolid con una intensa jornada que combinará tradición, música y mucha mucha fiesta.

Después de todo un año de espera es el momento para disfrutar de cientos de actividades que se desarrollan en el centro de la ciudad, pero también por todos los barrios. Conciertos para todos los gustos, ferias, gastronomía en la feria de Día y muchas cosas más.

Este viernes todo arranca con la concentración de peñas en Acera Recoletos y el pasacalles con la charanga El Pendón.

El ambiente festivo va en aumento con el desfile de peñas y carrozas musicales hasta la Plaza Mayor, que acogerá también a los siempre esperados Gigantes y Cabezudos.

El momento más simbólico llegará a las 20:30 horas, con el pregón oficial en la Plaza Mayor, protagonizado por las jugadoras de rugby de El Salvador y las patinadoras del club Panteras, acompañadas por los dulzaineros Del Valle. Todas ellas campeonas de sus Ligas y que bien merecido tienen subir a lo más alto del Ayuntamiento pucelano.

La música toma el relevo con múltiples escenarios repartidos por la ciudad: la orquesta Fortuna en Campo Grande, el PucelaRock en Moreras con Josetxu Piperrak and The Riber Rock Band, Kanteo y Amamarla!, o el Lorencito Fest en La Rosaleda.

En la Plaza Mayor, los protagonistas serán Javi Arroyo de Los Pichas —que celebran su 20 aniversario— y Los del Lío, encargados de cerrar la jornada pasada la medianoche. En lo que será una primera noche de conciertos muy pucelana.

Con este arranque, Valladolid vuelve a teñirse de fiesta, peñas y música en el inicio de unas celebraciones que se prolongarán hasta el próximo 14 de septiembre. Ahora toca disfrutar.

Viernes 5 de septiembre

10:00 horas XXVI Super Cross Ciudad de Valladolid – Circuito Super Cross Parquesol

16.30 horas. Concentración de peñas de Valladolid con sesión de DJ's en Acera Recoletos.

18.00 horas. Pasacalles con charanga 'El Pendón' desde Plaza Portugalete hasta Plaza Mayor.

19.00 horas. Desfile de Peñas con carrozas musicales desde Acera Recoletos hasta la Plaza Mayor.

19.30 horas. Gigantes y Cabezudos en la Plaza Mayor.

De 20.00 a 04.00 horas. Moreras Beach Fest “Grand Opening Moreras” coordinado por las peñas.

20.30 horas. Pregón en la Plaza Mayor a cargo de las jugadoras de rugby 'El Salvador' y las patinadoras del Club de Patinaje en Línea Valladolid 'Panteras' acompañadas de los dulzaineros 'Del Valle'.

De 20.30 a 04.00 horas. PucelaRock con las actuaciones de Josetxu Piperrak and The Riber Rock Band, de Kanteo y Amamarla! en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'Fortuna' en la Pérgola de Campo Grande.

21.00 horas. Actuación de Javi Arroyo en la Plaza Mayor.

22.00 horas. Actuación de Los Pichas: 20 aniversario en la Plaza Mayor.

22.00 a 04.00 horas. Oazë Underground x Lorencito Fest en el escenario de La Rosaleda en Moreras.

00.00 horas. Actuación de Los del Lío en la Plaza Mayor.