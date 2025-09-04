Mujeres, campeonas y pregoneras de las fiestas de Valladolid 2025: "La vamos a liar muy gorda"

Ana Sierra, del CPLV Munia Panteras, a la izquierda, y Elisa Castro, del Colina Rugby El Salvador, a la derecha, frente al Ayuntamiento de Valladolid

Por tercer año consecutivo, las mujeres serán protagonistas en el inicio de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo porque van a ser las encargadas de ofrecer el pregón este viernes, 5 de septiembre, en el pistoletazo de salida de los festejos y desde el balcón del Ayuntamiento de la ciudad del Pisuerga.

Las chicas del Colina Clinic El Salvador que, por primera vez para el rugby femenino vallisoletano, ha conseguido un doblete histórico proclamándose campeón de Liga de División de Honor femenina y ganando la Copa de la Reina Iberdrola, serán las pregoneras compartiendo espacio en el balcón.

Lo harán con las mujeres del CPLV Munia Panteras, campeonas de la Copa de la Reina y de la Women European League, la quinta que levantan tercera consecutiva.

El ESPAÑOL de Castilla y León charla con Elisa Castro, capitana del Colina Clinic ‘El Salvador’ y con Ana Sierra, del CPLV Munia Panteras, antes de ofrecer sus palabras a toda la ciudadanía vallisoletana que seguro llena la Plaza Mayor de la ciudad.

Dos mujeres y dos vidas marcadas por el deporte

Elisa Castro, la capitana del Colina Clinic El Salvador, tiene 28 años y lleva 16 en el club vallisoletano. En la actualidad vive en la localidad de Laguna de Duero y su vida está marcada por el deporte, en este caso, del oval.

“Me considero una jugadora constante. Tímida en mi día a día, pero, dentro del equipo, esa personalidad se queda de lado. Soy trabajadora y trabajo por lo que me gusta, que es mi deporte, el rugby”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Elisa, durante su infancia, probó todos los deportes hasta que se decidió por el mundo del rugby. Poco a poco fue creciendo como jugadora a medida que también lo hacía su equipo que ha conseguido conquistar, este año, la Liga y la Copa de la Reina, casi nada.

“Al final, en la actualidad, somos las mejores de España tras conseguir esos dos títulos. El 20 de septiembre disputaremos la Supercopa ante San Cugat en Madrid. Iremos a por ello”, añade.

Ana Sierra tiene la misma edad, 28 años y es la capitana del CPLV Munia Panteras. También nació en Valladolid y, como Elisa, lleva practicando hockey 16 primaveras. Son todo coincidencias. Curiosas coincidencias las que se dan entre las dos jugadoras.

“Comencé hace 16 años, llevo 10 en el CPLV porque he estado jugando fuera mientras completaba mis estudios universitarios y el Erasmus. Hace cuatro años regresé. Me hacía ilusión jugar en el mismo equipo que mi hermana”, confiesa en declaraciones a este periódico.

Elisa, a la izquierda, y Ana a la derecha en la Plaza Mayor de Valladolid

Se define como una persona “alocada, risueña, amiga de sus amigos y extrovertida”. Es la mayor de cuatro hermanos. Los cuatro han jugado al hockey en ciudades diferentes lo que ponía en un compromiso, entre comillas, a sus padres, que tenían que multiplicarse para ver todos los partidos de sus pequeños.

“Empecé a jugar al hockey porque me gustaba patinar y participar en deportes de equipo. Desde el principio me enganché. Ese componente social de cualquier deporte en general y del mío en particular hace que sigas y sigas. Al subir a la élite, mi gran sueño ahora pasa por participar en unos Juegos Olímpicos”, indica.

Todo después de un año que define como “de montaña rusa” para asegurar que se “queda con lo bueno”. Afirma que “perdieron la final de la Liga ante Rubí” pero que consiguieron tomarse la revancha tras vencer al mismo rival y alzarse con la Women European League. Al que hay que sumar el título copero.

La ilusión de ser pregoneras

“Nos enteramos a la vez que todo el mundo. Me llegaron varios WhatsApp con una publicación del Ayuntamiento de Valladolid anunciándolo. Al principio no me lo creía, pero es un orgullo para nosotras poder ser las pregoneras. Tenemos ganas de dar el pregón y mostrar nuestra gratitud por dar visibilidad al deporte femenino con la importancia que esto tiene”, explica Elisa Castro.

Elisa Castro, capitana del Colina Clinic El Salvador

Ana Sierra, por su parte, afirma que “se enteró por las redes sociales” y que estaba trabajando en ese momento y también le “llegaron decenas de mensajes de enhorabuena al teléfono móvil”.

“Da un poco de vértigo. Pienso que nos han escogido porque somos mujeres y los nuestros son deportes de equipo que demuestran diversos valores, entre ellos el del compañerismo, algo que es muy importante en la sociedad en la que vivimos”, apuntilla la del CPLV Munia Panteras.

Por su parte, la del del Colina Clinic El Salvador, en consonancia con la que compartirá balcón, añade que esos valores del deporte, entre los que añade la “constancia, el respeto y el trabajo” son dignos de alabar.

“La vamos a liar muy gorda”

“La vamos a liar muy gorda”, aseguran tanto Elisa como Ana en esta conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León que está cargada de emoción y mucha ilusión, que son las que transmitirán ellas y, en total, las más de 30 mujeres integrantes de los dos equipos que se subirán al balcón del Ayuntamiento de Valladolid.

“Hablaremos del ambiente festivo de Valladolid y queremos relacionarlo con nuestros éxitos, los del Club Rugby El Salvador. También queremos dar visibilidad al deporte femenino”, añade Elisa, dando alguna pista de por donde irá su discurso este viernes.

Ana Sierra, añade que, desde el CPLV, quieren “transmitir todo lo que aporta su deporte a la ciudad de Valladolid” y durante una de las citas claves de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, buscará también que “su equipo y la institución se den más a conocer”.

Ana Sierra, capitana del CPLV Munia Panteras

“Queremos que sea un pregón festivo. Disfrutar y que todo el mundo se lo pase bien. También, que haga buen tiempo para que la tarde sea de diez”, añade Elisa que hace un llamamiento a vivir los festejos desde “el respeto y la igualdad” para “pasarlo bien” en estas fechas señaladas.

Ana finaliza deseando unas “felices fiestas” a todos los vallisoletanos y a los turistas que lleguen hasta la ciudad para disfrutar antes de un pregón que se antoja divertido y cargado de emoción.

Un pistoletazo de salida de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo que promete.